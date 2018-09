May presentará una nueva propuesta de la frontera irlandesa "en poco tiempo"

Salzburgo , 20 sep .- La primera ministra británica, Theresa May, aseguró hoy que presentará "dentro de poco tiempo" una nueva propuesta sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, una de las cuestiones pendientes para cerrar un acuerdo sobre el "brexit".

"No puede haber acuerdo de retirada sin una solución legalmente operativa para la frontera irlandesa, pero esa solución no puede dividir el Reino Unido en dos territorios aduaneros y presentaremos nuestras propias propuestas en poco tiempo", declaró May en rueda de prensa tras la cumbre informal de líderes celebrada en la ciudad austriaca de Salzburgo.

En un primer momento, Bruselas planteó homologar la legislación de la República de Irlanda e Irlanda del Norte para evitar una frontera física, una idea que Londres considera inaceptable.

May defendió este jueves su propuesta de "brexit", acordada con sus ministros el pasado julio en su residencia campestre de Chequers, en la que se plantea la creación de un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia regulatoria, pese a las críticas de los Veintisiete.

Para el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, "el marco propuesto para la cooperación económica no funcionaría porque amenaza con socavar el mercado común".

Sin embargo, May resaltó que el plan, conocido como "Chequers" es "la única propuesta sobre la mesa" que garantiza un movimiento de bienes "sin fricciones", la ausencia de una frontera física entre Dublín y Belfast, y la integridad del Reino Unido.

"Si llegamos a una posición en la que no es posible alcanzar un acuerdo, que el pueblo británico esté seguro de que habremos hecho lo necesario para garantizar que dejamos la Unión Europea con éxito con independencia de en qué términos se haga eso", señaló, aunque expresó su confianza en lograr un pacto con Bruselas.

Además, tras las declaraciones a la BBC del primer ministro maltés, Joseph Muscat, en las que decía que hay un apoyo "casi unánime" entre los líderes de la Unión Europea para que el Reino Unido celebre un segundo referéndum de "brexit", May insistió en que no tendrá lugar otra votación.

"Quiero dejar mi posición absolutamente clara, que es que no habrá un segundo referendo, el Gobierno no aceptará un segundo referendo porque ha habido un voto de la gente que tuvo lugar en junio de 2016 y la gente votó a favor de abandonar la Unión Europea", indicó May.

En ese sentido, resaltó que el Reino Unido dejará el club comunitario el 29 de marzo de 2019 e insistió en que se dio a la población la "opción" de pronunciarse y que es "el deber" de la primera ministra, del Gobierno y de la Cámara de los Comunes "cumplir" con el resultado del referéndum.