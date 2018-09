Planas y De Castro ven difícil una nueva PAC antes del fin de legislatura UE

Madrid, 20 sep (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo Paolo de Castro ven "muy difícil" que la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) se apruebe antes de que acabe la legislatura en la UE.

En declaraciones a los periodistas después de mantener un encuentro en Madrid, han reconocido la dificultad de conseguir que el Parlamento Europeo apruebe la PAC 2020, dado el poco tiempo que queda (algo más de medio año) para las elecciones europeas.

No obstante, Planas ha resaltado que su preocupación no es tanto este retraso, sino que se consiga una "buena reforma" y que, en el caso de que se confirme la dilación, los agricultores y ganaderos no pierdan los mecanismos de apoyo y financiación durante ese periodo.