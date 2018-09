Merkel pide "avances sustanciales" hasta octubre sobre el "brexit"

Salzburgo , 20 sep .- La canciller alemana, Angela Merkel, dijo hoy que hasta el mes de octubre se necesitan "avances sustanciales" para poder finalizar en noviembre el acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la UE.

"La forma en la que nos separemos será importante para la futura relación (entre la UE y el Reino Unido)", agregó Merkel ante la prensa en Salzburgo, al término de la cumbre informal de líderes de la Unión Europea (UE).

"Tenemos que tener una postura común en todas las cuestiones que se tratan en los documentos de salida y de las futuras relaciones", explicó la jefa de Gobierno alemana.

"Por eso, no se podrá actuar sin acercarnos mutuamente. Pero hay algunas pautas, y una de esas pautas es que no se puede pertenecer al mercado interior si no se forma parte de él", matizó Merkel.

"Pero se pueden buscar respuestas creativas para encontrar una buena solución, y ahí tenemos todavía trabajo por delante", concluyó la canciller alemana.