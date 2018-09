Machín: "Ni antes éramos inoperantes ni hoy somos la leche"

Sevilla, 20 sep (EFE).- El técnico del Sevilla, Pablo Machín, apeló a seguir "con los pies en el suelo y ser humildes", tras golear 5-1 al Standard de Lieja en el estreno de la fase de grupos de la Liga Europa, ya que "ni hace unos días" eran "tan inoperantes" y habían hecho "un partido fatal, ni hoy" son "la leche".

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, Machín se mostró contento por la victoria y por que "la vorágine del fútbol hace que cada día cambien las cosas", destacó en alusión a los comentarios que había sobre la falta de gol, pues "afortunadamente" han superado "esa asignatura" que se decía que estaba "pendiente".

"Yo estoy siempre feliz, me siento un privilegiado porque estoy haciendo lo que me gusta y no me vengo abajo por las derrotas ni arriba por las victorias, tengo que seguir las misma línea de trabajo. Tenemos muchísimo que mejorar y ya estamos pensando en ello y en el partido de Liga contra el Levante", afirmó.

El entrenador sevillista insistió en que "no es momento de lanzar las campanas al vuelo", ni quiere que su equipo se "confíe", y remitió a preguntarle al resto de rivales al ser cuestionado sobre si comenzar la fase de grupos con esta goleada es meterles miedo.

Subrayó que su equipo hizo "un partido correcto y tuvo el acierto a partir de la calidad de los jugadores", como el 1-0 de Éver Banega que les dio "tranquilidad" o el 2-1 de Franco Vázquez, y admitió que al lesionarse Ibrahim Amadou tuvieron "un poco de duda", pero tras el descanso crearon "muchas ocasiones, y el marcador es el que es".

"Tenemos que seguir con la misma humildad que el Sevilla ha llevado cuando ha sido campeón, con el escudo no se gana a nadie y, por ejemplo, el Standard venía de la previa de 'Champions'. Y a ver si logramos recuperar a gente importante que está lesionada", aseveró el soriano, que elogió a todo el colectivo y a jugadores como Banega o el galo Wissam Ben Yedder, autores de sendos dobletes.

También lamentó que hayan acumulado una cuarta baja, al sufrir el franco-camerunés Amadou una luxación en el codo derecho, una lesión "parecida" a la de Sergio Escudero y que, "sin duda, es lo peor" que les podía pasar al afectar también al puesto de pivote defensivo.

Machín, que tampoco puede contar por lesión con el medio galo Maxime Gonalons y el central Gabriel Mercado, con sendas fracturas de peroné y de cúbito, indicó que "seguro que no ha habido ningún otro equipo que en los comienzos de temporada haya tenido cuatro fracturas o luxaciones".

Sobre Amadou, que fue trasladado a un hospital sevillano para corregirle esa luxación, precisó que "cuando salga del quirófano ya se verá el alcance", pero admitió que la acumulación de lesiones le "preocupa" y espera que no sigan "pagándolo", aunque deberá "buscar alternativas" porque "no queda más remedio que aguantar".