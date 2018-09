Laso: "Ser favoritos o no ni aporta ni quita nada"

Madrid, 20 sep (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no le dio ninguna importancia que a su equipo le den como más o menos favorito de cara a la Supercopa porque eso es algo que "ni aporta ni quita nada".

"Siempre me siento favorito y nunca me siento favorito, no es algo que me quite o me de algo. Queremos ser siempre competitivos y para obtener el título de la Supercopa hay que ganar dos partidos. Estamos mejor que otros años a estas alturas por diversas circunstancias. Creo que todos los equipos legamos con los mismos 'problemas' de las ventanas y de falta de preparación", dijo Laso.

El primer título de la temporada el Madrid lo afrontará con las bajas de Trey Thompkins y Santi Yusta.

Thompkins y Yusta son baja, Santi cayó mal en el partido con la selección y aunque jugó después parece que tiene algo en un ligamento y estará dos o tres semanas de baja. Trey tiene una sobrecarga y no se ha podido entrenar durante la semana", explicó el entrenador.

El Madrid, según su técnico, mantendrá la filosofía de juego esta temporada.

"El equipo no tiene por que cambiar porque hay un grupo de jugadores que llevan años justos y con los pocos cambios habidos sería absurdo introducir demasiadas cosas nuevas. Gabriel Deck y Klemen Prepelic se han adaptado muy bien. Klemen tiene un buen bloqueo y continuación y Gabi puede jugar en varias posiciones con mucho poderío físico. Nos va a ayudar mucho", reconoció.

El primer partido de la Supercopa será con el Monbus Obradoiro.

"Sabemos lo que nos espera en Santiago. Un estilo muy definido por los años que lleva Moncho allí haciendo un gran trabajo. Mucho peligro de tres puntos y saben tener paciencia en ataque. Para ganar allí vamos a tener que hacer muchas cosas bien", indicó.

También habló el entrenador de Sergio Llull y Anthony Randolph.

"A Llull le veo normal. La temporada pasada prácticamente no jugó y valoramos el esfuerzo que hizo por estar al final. Está con muchas ganas pero tiene que ir poco a poco recuperando sensaciones. Le veo muy bien. Anthony tuvo una pasada temporada extraña porque no se había lesionado nunca y estas lesiones le pararon en exceso. Ha venido con muy buena actitud", apuntó.

Esta temporada los entrenadores podrán pedir una revisión a los árbitros en el 'ojo de halcón'.

"Espero no tener a todo el Palacio pidiendo que pueda pedir el ojo de halcón desde el minuto uno, porque no siempre puedo. No es tan real esta situación, pero creo que es un adelanto. Todo que sea utilizar la tecnología para limpiar el juego me parece bien", finalizó Pablo Laso.