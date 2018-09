Jiménez: "García aportará toda su experiencia en la Ryder Cup"

Madrid, 20 sep (EFE).- Miguel Ángel Jiménez, ganador del Open Británico Sénior en Saint Andrews, afirmó que pese a que Sergio García no llega en su mejor momento, el español aportará toda su "experiencia" para el equipo Europa en la Ryder Cup 2018.

"Últimamente no ha estado en su mejor momento, pero eso no quiere decir que no sea válido para disputar la Ryder Cup, es un jugador muy bueno", dijo el golfista malagueño de 54 años durante un evento de Mitsubishi Electric en el campo de golf Race.

Además destacó que García, quien fue elegido por el capitán del equipo Europa, Thomas Bjourn, para poder disputar su novena Ryder Cup, es un jugador "muy bueno" para el match play.

Jiménez también elogió a Jon Rahm, que debuta por primera vez en la Copa, al mencionar que tiene un "carácter y un carisma muy bueno".

"Todos pensamos que va a ser un jugador muy bueno en la Ryder Cup, es un jugador que hace muchos birdies", apuntó.

Sobre el equipo estadounidense, el malagueño dijo que es un equipo "muy potente" como el europeo.

"Yo espero que gane Europa, pero va a estar todo muy ajustado", pronosticó, "el que se mantenga en mejor nivel y el que juegue más concentrado es el que ganará".

"Son dos equipos impresionantes, son los 24 mejores jugadores del mundo los que van a estar compitiendo".

La Ryder Cup 2018 se disputará del 28 al 30 de septiembre en el Albatros Course of Le Golf National Saint Quentin en Yvelines, Francia, siendo la segunda edición en la historia que se realizará en Europa.

Respecto a sus futuros compromisos, el golfista dijo que está listo para el Alfred Dunhill Links, en Saint Andrews, Escocia.

"Me siento bien impresionante, y muy satisfecho, le he dado mi vida al golf y me está recompensando con todo eso y estoy haciendo lo que me gusta que es competir, que es jugar y disfrutar este deporte", resaltó.