Ion Izagirre "ilusionado" ante el Mundial y la llegada al Astana

Madrid, 20 sep (EFE).- El español Ion Izagirre (Bahrain), novenos clasificado en la Vuelta a España, afronta "con ilusión" tanto el próximo Mundial de Innsbruck como su próxima etapa como corredor del Astana.

"El Mundial me hace ilusión. Ya hemos visto cómo está Valverde, aunque los últimos días de la Vuelta quizá no estuvo fino. No puedes estar a tope durante las tres semanas. Yo creo que con una buena recuperación estará a tope para el Mundial".

Izagirre, quien competirá después del Mundial en el Giro de Lombardía, dejará a final de año el Bahrain-Merida para vestir el maillot azul del Astana.

"La verdad es que no tengo nada mal que decir del equipo actual. Las dos partes hemos estado a gusto. Hemos decido cambiar y comenzar una nueva etapa con ilusión. Es un bloque bueno, que corre bien, que tiene mucha historia y en el que tenemos compañeros conocidos como Omar, Pello, Luisle... No nos costará adaptarnos".

El ciclista vasco cumplió con su objetivo de disputar una grande y terminó noveno la Vuelta a España, un balance "positivo", aunque admite que fue de más a menos después de disputar una temporada cargada.

"Sé que estuve mejor situado en la general en las primeras semanas. La última se me hizo cuesta arriba y noté no sé si mi segunda grande o los días de competición. Llegué un poco fatigado, pero aguanté el "top ten", que era el objetivo de la Vuelta, y lo hemos conseguido.

Izagirre admite que el bajón de forma se pudo deber al hecho de encadenar el Tour y la Vuelta.

"No sé si el Tour en sí o los días de competición. Empezamos en Australia y llegamos con 68 días de competición a la Vuelta, también Gorka, y hemos acabado con casi 90. Y pienso que pesa más eso, esa falta de frescura.

No obstante, el resultado de la Vuelta anima a Izagirre a afrontar con optimismo las próximas vueltas.

"Hay que hablar con el equipo, analizar el calendario, porque hay que llegar bien a las vueltas de tres semanas. Y veo que un calendario muy cargado pasa factura y sobre todo en septiembre. La clave será hacer una buena planificación y analizar bien los objetivos. Y seguiré luchando también por las vueltas de una semana.