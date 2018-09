Investigan como engaño el supuesto envenenamiento de una pareja en Salisbury

Londres, 20 sep (EFE).- La Policía británica investiga si fue un engaño la presunta intoxicación de una pareja el pasado fin de semana tras comer en un restaurante de Salisbury, donde fueron envenenados en marzo los Skripal con el agente nervioso Novichok, según informaron hoy medios locales.

Los afectados, identificados como Anna Shapiro, de 30 años y de origen ruso, y su marido Alex King, de 42, fueron trasladados al hospital Salisbury District después de haber resultado presuntamente intoxicados en el restaurante Prezzo, ubicado en el centro de la localidad.

La pareja dio negativo en el test de Novichock, tras lo cual fueron dados de alta. "Ambos pacientes están en buen estado y no hay necesidad de mantenerlos dentro del hospital", explicó al respecto la directora de enfermería del centro, Lorna Wilkinson.

De acuerdo con las autoridades, King ya habría llevado a cabo una broma de impacto público en 2006, cuando se infiltró en un "meet and greet" (conocer y saludar) con el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles durante el estreno de una película.

A pesar de esto, aclararon fuentes policiales a la BBC, "no se puede descartar nada" hasta que no hablen con el hombre, quien aún no ha sido interrogado.

La mujer, por su parte, explicó en una entrevista al medio británico "The Sun" que su marido fue al baño y ella comenzó a preocuparse cuando, a los 15 minutos, no regresaba.

"Me asomé y le vi tirado en el suelo cerca de los lavabos (...). Fui a buscar ayuda, estaba en estado de pánico", aseguró Shapiro.

Las fuerzas del orden del condado de Wiltshire (centro de Inglaterra) cerraron entonces el acceso a varias calles alrededor del restaurante.

"Debido a los recientes sucesos en la ciudad y ante la preocupación de la pareja de que hubiera quedado expuesta a una sustancia desconocida, los servicios de emergencia tomaron una importante medida de precaución", dijo la Policía en un comunicado.

En marzo, el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Julia fueron envenenados con Novichok, agente nervioso de fabricación rusa, y también enfermó el policía que les atendió, Nick Bailey, pero todos ellos se recuperaron tras varias semanas hospitalizados.

Semanas después, la británica Dawn Sturgess murió tras caer enferma al haber tocado un frasco de perfume que contenía el agente nervioso, mientras que su pareja, Charlie Rowley, de 45, también presentó síntomas de envenenamiento pero se recuperó.

El Reino Unido ha culpado a Rusia del caso de los Skripal y ha acusado a dos ciudadanos rusos, identificados como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov.