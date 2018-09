Idiakez: El Lugo lleva años jugando bien al fútbol

Zaragoza, 20 sep (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Imanol Idiakez, ha señalado hoy que su rival del próximo sábado en el estadio de La Romareda, el C.D. Lugo, es un equipo que lleva "años jugando bien al fútbol" y que está "consolidado" en Segunda División.

"Tiene las ideas claras en cuanto a juego y vendrá a ganar con muy buenos futbolistas. Un equipo que tiene a Pita y Seoane solo puede jugar bien al fútbol. Tienen muy buen nivel y nos van a obligar a jugar muy bien para ganar", ha asegurado el técnico zaragocista.

A este respecto ha recordado que como entrenador su obligación es advertir del peligro a sus jugadores para que entiendan que si no van "al cien por cien" cualquier rival les puede ganar.

"Me preocupa que no entendamos la calidad del rival", ha apostillado el preparador zaragocista, que tras la derrota de la pasada jornada contra el Almería espera volver a La Romareda para poder sentir "la energía" de su afición, su apoyo, la "atmósfera maravillosa" que se crea y poder dedicarle el triunfo.

Igualmente ha explicado que de la misma forma que cuando se gana hay que disfrutar un día y empezar a trabajar cuando se pierde hay que sufrir un día e igualmente comenzar el trabajo, que es lo que ha hecho el equipo esta semana.

"Hemos analizado lo que nos tiene que servir de enseñanza y desde el primer día estamos centrados en el partido del Lugo", ha indicado el técnico guipuzcoano.

Idiakez ha hablado sobre la valentía de su equipo en Almería para ir a ganar el partido en los minutos finales aunque eso acabó costándole la derrota.

"La apuesta es clara y todas las lecturas que hacemos las hacemos con el resultado en la mano. Esto es un poco tramposo porque cuando tienes que tomar decisiones no sabes qué va a pasar. De todas formas nos va a dar más réditos que malos ratos. Fue un mal momento porque tienes opciones de marcar y te meten a ti el gol. La intención me dejó contento aunque la derrota me dejó triste", ha destacado.

A este respecto ha defendido a Giorgi Papunashvili de la pérdida de balón que acabó generando el gol del triunfo rival en una jugada en la que podía haber pasado el esférico a varios compañeros que se habían sumado al ataque.

"Cuando haces lo que puedes no eres culpable de nada. Somos todos responsables de lo que pasa en el campo. Culparle del segundo gol es mucho adivinar porque después de la pérdida pasan muchas cosas. No hay una causa efecto entre la pérdida y el gol", ha analizado el entrenador donostiarra.

Sobre este asunto ha finalizado desvelando que ve al jugador "fenomenal" y "mejor cada día" teniendo en cuenta que no pudo hacer la pretemporada por culpa de una lesión.