Gomar, candidato único a presidir la FFCV; Albelda no entra en la asamblea

Valencia, 20 sep (EFE).- La Asamblea General de la Federación Valenciana de Fútbol (FFCV) ha quedado conformada por 120 asambleístas y entre ellos está Salvador Gomar, que se convierte en el único candidato a presidir la FFCV después de que el exfutbolista David Albelda no saliera escogido.

Según informaron este jueves fuentes de la FFCV, tras el cierre de las mesas electorales a las 18:00 horas de ayer, la Junta Electoral, bajo la supervisión del representante de la Consellería de Educación Cultura y Deporte de la Generalitat, ha procedido a autorizar el escrutinio de los votos presenciales y por correo que han confirmado los 120 asambleístas.

Sólo uno de los candidatos que había anunciado ya su intención de optar a la presidencia del ente federativo, Salvador Gomar, obtuvo representación en la Asamblea a través de los votos, por lo que tras confirmarse la validez de los resultados electorales y de no haber ningún cambio, su candidatura sería única.

Albelda, que era el otro candidato a presidir la FFCV, no obtuvo el respaldo suficiente y al no poder entrar entre los 120 asambleístas no podrá formalizar su candidatura.

Tal y como han explicado fuentes de la FFCV, al existir sólo la candidatura de Gomar "no haría falta llamar a la votación de los nuevos asambleístas y su elección como próximo presidente de la FFCV se produciría por aclamación" en el mes de noviembre.