La UE exige a Londres revisar su plan de cooperación económica para el brexit

Salzburgo (Austria), 20 sep (EFECOM).- La Unión Europea (UE) instó hoy al Reino Unido a revisar su plan de cooperación económica entre Londres y los Veintisiete una vez que se materialice la salida británica del club comunitario, y reiteró que todavía espera concluir el acuerdo sobre la retirada en octubre.

"El marco propuesto para la cooperación económica no funcionaría porque amenaza con socavar el mercado común", declaró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una rueda de prensa posterior a la cumbre informal de líderes celebrada este miércoles y jueves en la ciudad austriaca de Salzburgo.

Añadió que la cuestión irlandesa "necesita más que buenas intenciones", y afirmó que se necesitan "garantías fuertes, claras y precisas".

Aún más contundente fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien consideró que las ideas de la primera ministra británica, Theresa May, para la futura relación económica en el denominado plan de Chequers "no son aceptables" porque, de la misma forma que Tusk, dijo que "no respetan la integridad del mercado único".

Agregó que el club comunitario "nunca" aceptará un pacto que les dañe, pero reconoció que Chequers también contiene avances en áreas como la seguridad.

Ese plan británico contempla crear un área de libre comercio para bienes con la UE después del "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa, una de las cuestiones pendientes de la negociación.

Este jueves, May destacó que Chequers es "la única propuesta sobre la mesa" que garantiza un movimiento de bienes "sin fricciones", la ausencia de una frontera física entre Dublín y Belfast y la integridad del Reino Unido.

Aun así, anunció que presentará "dentro de poco tiempo" una nueva propuesta sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

"No puede haber acuerdo de retirada sin una solución legalmente operativa para la frontera irlandesa, pero esa solución no puede dividir el Reino Unido en dos territorios aduaneros y presentaremos nuestras propias propuestas en poco tiempo", adelantó la política conservadora.

Por otro lado, Donald Tusk resaltó que los Veintisiete se han fijado octubre como plazo límite para cerrar un acuerdo sobre el "brexit" y cumplir con el calendario previsto para la salida del Reino Unido de la UE, un objetivo que se formalizaría en una cumbre en noviembre. EFECOM