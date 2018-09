Calleja: "Debimos matar el partido y no supimos hacerlo"

Villarreal 20 sep .- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló después del empate en casa ante el Rangers que su equipo debió sentenciar el encuentro tras adelantarse en dos ocasiones, pero que no supo hacerlo.

"Es un punto que sabe a poco, hemos comenzado bien con el gol de Bacca, hemos controlado en el inicio, pero no hemos sabido controlarlo ni matarlo. Hemos permitido que ellos creyeran y crecieran en el partido. Al final les hemos dejado que se llevaran un punto", indicó.

En opinión del técnico, sus jugadores no pecaron de confianza ante un rival que, a priori, se suponía muy inferior. "Para mí no es exceso de confianza, parece que se repite la misma película en casa, hemos marcado dos goles y no nos valen para ganar", señaló.

"En la primera parte y en el inicio de la segunda debíamos matar el partido y no lo hemos hecho. Cada equipo tiene sus armas y ellos las han utilizado, no hemos sabido defender bien y ellos han logrado empatar", analizó.

Tras el tropiezo que supone este empate en casa, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, Calleja apuntó: "Dependemos de nosotros mismos y queda mucho por delante. Hemos hecho un partido para ganar y no puedes perdonar, hemos perdonado y nos hemos dejado tres puntos. Debemos aprender de ello".

Respecto al duelo regional que protagonizarán el próximo domingo ante el Valencia, afirmó: "Llega un partido en el que es verdad que nos hubiera gustado empezar mejor en casa. No estamos ganando y necesitamos ganar en casa. Vamos a trabajar para ello e intentaremos hacer las cosas de la mejor manera posible".