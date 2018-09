Cabo Verde ratifica un polémico acuerdo militar con Estados Unidos

Nairobi, 20 sep (EFE).- El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ha ratificado un polémico acuerdo militar firmado con EEUU al no percibir incompatibilidad alguna con la Constitución del país, pese al rechazo de la oposición, informaron hoy medios locales.

"En conciencia, como Presidente de la República, no he visto en el acuerdo ningún punto que me haya suscitado fundadas dudas sobre su constitucionalidad", afirmó Fonseca en un mensaje dirigido a la nación a última hora del miércoles.

El presidente consideró "importante tener en cuenta que cualquier acuerdo que vincule al Estado de Cabo Verde es eso mismo, un acuerdo, una decisión conjunta de Estados soberanos".

El jefe de Estado expresó su convencimiento de que la mayoría de la población caboverdiana reconoce la importancia de la defensa y seguridad del país, especialmente como archipiélago con un vasto territorio marítimo, en la encrucijada de varios continentes.

"Si bien es cierto que la posición geográfica de Cabo Verde, por la proximidad a distintas regiones del mundo, le confiere ventajas especiales, tampoco es menos cierto que esta cercanía impone una mayor atención por la exposición a algunos peligros (...), entre ellos la piratería marítima, el terrorismo, el tráfico humano y el tráfico de estupefacientes", argumentó Fonseca.

El llamado Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) se firmó el 25 de septiembre de 2017 y establece un marco de asociación y cooperación aplicable al personal y contratistas de EEUU que estén temporalmente en Cabo Verde, en visitas de buques, formación y maniobras militares.

El SOFA fue aprobado por el Parlamento con los votos a favor del gobernante Movimiento para la Democracia (MpD) y la abstención de los opositores Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV) y Unión Caboverdiana Independiente y Democrática (UCID).

El acuerdo generó un intenso debate en el país, pues la oposición y varios expertos sostienen que el texto afecta a la Constitución de Cabo Verde, principalmente por atribuir inmunidad a militares estadounidenses en el archipiélago.

En caso de cometer algún crimen en la antigua colonia portuguesa, ubicada en el extremo más occidental de África frente a las costas de Senegal, esos militares sólo pueden ser procesados y juzgados en EEUU.

Los detractores también han manifestado sus reservas por el artículo 12 del SOFA.

Ese artículo estipula que los dos Estados "renuncian a todas y cada una de las demandas entre sí por daños, pérdida o destrucción de propiedad de la otra parte, o por lesión o muerte de personal de las Fuerzas Armadas o personal civil de cualquiera de las partes, derivadas del desempeño de sus funciones oficiales".