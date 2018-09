Alstom cree que la fusión con Siemens favorecerá a su fábrica de Barcelona

Berlín, 20 sep (EFECOM).- Alstom considera que la fusión con la compañía alemana Siemens podrá favorecer a sus fábricas multiproducto como la de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), que puede construir todo tipo de trenes, según su consejero delegado, Henri Poupart-Lafarge.

La fusión permitirá a ambos grupos ampliar el catálogo de productos con muchas tecnologías distintas, lo que les beneficiará a la hora de presentarse a licitaciones públicas, al estar "mucho mejor posicionados", ha explicado a Efe en la feria ferroviaria InnoTrans.

Aparte del desarrollo de productos centralizados, habrá una cartera adicional más amplia y con la flexibilidad de poder fabricarlos en diferentes instalaciones del grupo, ha agregado.

En su opinión, esto puede ser una oportunidad también para la fábrica catalana, donde se pueden fabricar tanto metros y tranvías como trenes regionales, de cercanías y de alta velocidad, y las cajas de los coches/vagones se pueden hacer en aluminio o acero, según el modelo y las especificaciones del cliente.

El ejecutivo ha asegurado que el proceso de fusión "va bien y está avanzando" y los dos grupos esperan contar con el visto bueno de las autoridades de Competencia a finales de enero de 2019.

Poupart-Lafarge ha destacado que hay una relación muy buena con Siemens, dado que ambas compañías comparten la misma visión sobre el futuro de la movilidad, en el que cada vez tendrá más importancia la tecnología digital, ser globales, la inclusividad y la intermodalidad.

Además de compartir esta visión, los dos grupos están teniendo "bastante buenos resultados" y hay un nivel "muy alto" de confianza entre ambos.

En una fusión, no es bueno que una compañía vaya bien y otra mal, pero no es el caso, ya que ambas "van bien, están cumpliendo sus planes de acuerdo con lo que se habían dicho y no compiten entre sí".

La fusión necesita contar con la aprobación de las autoridades de muchos países del mundo, entre otros, EEUU, Rusia o Australia, y, en particular de la Comisión Europea (CE).

Al tratarse de un mercado muy complejo, con diferentes tipos de tecnología, la CE tiene que estudiar y mirar cada "ladrillo" y decidir si es una tecnología local, global o europea, y esta fase aún no ha finalizado, ha explicado.

Es un proceso "muy largo" porque, luego, habrá que ver si hay algunos problemas y, si es así, buscar soluciones para minimizarlos.

En cuanto a la visión de futuro, el máximo responsable de Alstom se ha mostrado convencido de que la movilidad tiene que ser verde e inclusiva, es decir cero contaminación y emisiones de CO2 y que cualquier persona, viva donde viva, debe tener acceso al transporte colectivo desde su casa hasta su destino.

"Hace seis años estuvimos más enfocados en la energía y ahora en la movilidad" porque el mundo ha cambiado completamente y "es donde tenemos que estar y tengo la firme convicción que vamos en la buena dirección", ha añadido.

Actualmente, Alstom está en un momento de innovación lo que muestra el lanzamiento de un tren propulsado por hidrógeno o de un autobús el 100 % eléctrico.