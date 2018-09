Vicente Gómez: "El Granada se ha desquitado de la temporada pasada"

A Coruña, 19 sep (EFE).- Vicente Gómez, centrocampista del Deportivo, ha considerado a su próximo rival, el Granada, un "claro aspirante" al ascenso a LaLiga Santander, objetivo que también tiene el conjunto gallego, y ha apuntado que el equipo andaluz se ha "desquitado de la temporada pasada", en la que no cumplió las expectativas.

"El Granada es un claro aspirante. Este año hay demasiados equipos que optan a las dos plazas de ascenso directo y las de playoff y habrá partidos de este tipo. Ellos han empezado bien, se han desquitado de la temporada pasada, algo irregular, y arriba tienen gente en un buen momento", comentó en rueda de prensa.

Destacó a Puerta, a Montoro, con el que coincidió en la UD Las Palmas, y aseguró que el equipo granadino "ha fichado bien".

"Todos los equipos que queremos estar arriba tenemos jugadores importantes en la categoría, pero tenemos que fijarnos más nosotros. A partir de nuestro crecimiento, el equipo va a mejorar", sostuvo.

El futbolista canario indicó que el Deportivo es el que tiene que "dar un paso más en casa", donde disputará su segundo partido como local esta temporada y "volver a enganchar" a sus aficionados.

Los blanquiazules cedieron su primera derrota del curso el pasado fin de semana en el partido con el Alcorcón en el campo de Santo Domingo (1-0).

"Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Empezamos bien el partido, pero luego el Alcorcón nos fue superando y no fuimos capaces de sacudirnos el dominio. Tampoco me vuelvo loco. Hay que tener paciencia y que sirva para aprender, porque partidos así habrá muchos", declaró.

Gómez consideró "normal" que en el entorno del equipo haya pesimismo después de haber sumado ocho puntos en cinco partidos, pero consideró que el "arranque" del campeonato ha sido "bueno".

"Es normal que haya comentarios negativos cuando no salen las cosas, pero no temo nada, entiendo que la gente es fiel y está con el equipo. Los necesitamos porque estamos acoplándonos, estamos en un momento de ir reubicándonos poco a poco. Más allá de un cabreo puntual, siempre he visto a la gente con el equipo", sostuvo.

Añadió que el equipo va a intentar "ser protagonista con la pelota y crear ocasiones" y se mostró convencido de que, "mejorando una serie de problemas" que están "identificados", el Deportivo generará "muchas más ocasiones" y, "con la pegada" que, en su opinión, tiene en ataque, las transformará.

Gómez, que llegó al Deportivo procedente de la UD Las Palmas este verano, aseguró que "el cambio" le ha "venido genial" y afirmó que se está viendo una versión "más atrevida" de sí mismo.

"Cada día que pasa tengo más claro que hice bien elegir salir de casa. No me daba cuenta, pero no estaba contento, estaba triste. Hubiese sido fácil quedarme (en Las Palmas), la afición estaba conmigo, iba a tener minutos, pero era engañarme a mí mismo. Aquí pienso en fútbol todo el tiempo, en divertirme y ayudar", manifestó.