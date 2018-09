Pilar Cordón se cae en Tryon y pone en aprietos al equipo español de salto

Tryon , 19 sep .- La jinete española Pilar Cordón se cayó este miércoles del caballo en la primera jornada del torneo de saltos de los Juegos Ecuestres Mundiales de Tryon (EE.UU.) y complica las opciones del equipo nacional de pasar a la final del viernes.

Cordón dijo a Efe que en el primer obstáculo su caballo, Grand Cru van de Rozenberg, hizo un "esfuerzo" inesperado y después rehusó a saltar en el primer obstáculo doble del recorrido de la prueba de caza, algo para ella inexplicable pues se trata de un caballo "muy valiente" y sobre el que había "muchas esperanzas" para la prueba.

La zaragozana, que en Tryon participa en sus terceros Juegos Ecuestres Mundiales, después de Caen (Francia) y Lexington (EE.UU.), aseguró que tiene que ver el vídeo de lo sucedido para intentar descifrar por qué el caballo rehusó a saltar.

"Me he caído como a cámara lenta y él caballo no se ha hecho daño, y yo tampoco, así que dentro de lo malo, ha terminado bien la historia", dijo la jinete olímpica en Río 2016.

Reconoció estar "triste", especialmente por las aspiraciones del equipo de pasar el corte tras la segunda jornada de este jueves y llegar a la final el próximo viernes con los diez mejores conjuntos del mundial.

"Es un hándicap terrible el que tenemos. Todavía hay opciones, pero (el resto del equipo) no puede fallar", dijo la española en referencia a que en esta prueba se eligen los tres mejores resultados de los cuatro integrantes del combinado y ahora ya no hay opciones de fallo.

Junto a ella, el equipo español de saltos presente en saltos está compuesto por Mikel Aizpurua Quiroga, Eduardo Álvarez Aznar y Manuel Fernández Saro, que ocupa por ahora el puesto 43, con 90,76 segundos, incluyendo 4 de penalización por derribo, cuando faltan todavía por hacer el recorrido 64 jinetes.