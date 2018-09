Ochoa espera "un partido complicado" ante "uno de los grandes favoritos"

Sevilla, 19 sep (EFE).- El meta mexicano del Standard de Lieja, Guillermo Ochoa, admitió sobre el estreno en la fase de grupos de la Liga Europa, el jueves en el estadio del Sevilla, que "va a ser un partido complicado" al visitar a "uno de los grandes favoritos" del torneo, pero dijo que confía en su equipo y que saldrán "a ganar".

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, antes de entrenarse en el escenario del encuentro, 'Memo' Ochoa consideró este miércoles que, pese a ser "un rival de mucha calidad", "es positivo comenzar contra el Sevilla", pues ello les "fuerza a empezar muy fuertes esta competición".

Más allá del adversario, el portero del Standard, de 33 años, afirmó que deben de hacer su "trabajo" y, aunque "jugar aquí no es fácil", expresó su "plena confianza" en su equipo y abogó por creer que pueden "hacer grandes cosas en la 'Europa League'" para "volver a casa con un resultado positivo".

"Su gente anima mucho, igual que la nuestra; son grandes aficiones. Tenemos que disfrutar del ambiente, tomarnos el partido de una manera positiva, porque jugar aquí es algo bueno para nosotros, salir con la mentalidad de ganar, y luego ya se verá", indicó Ochoa, conocedor de LaLiga de su paso por Málaga y Granada.

El guardameta internacional mexicano manifestó que el calor "será igual para los dos equipos" y que el encuentro "va a ser duro por la temperatura, pero para las dos plantillas", y recordó de su "experiencia en España" un choque ganado al Sevilla, "que no es nada fácil".

Destacó que "lo más importante mañana es estar concentrados y no regalar ningún balón ni conceder ningún error, sobre todo en los 15 o 20 primeros minutos, para no recibir ningún gol", pues todos saben de "la capacidad del Sevilla, sobre todo en el medio y delante".

Añadió que el domingo el Getafe, que ganó 0-2 en Sevilla, "les defendió muy bien y marcó en su primera ocasión", y precisó que, aunque el Standard tiene una forma de juego distinta, "ésa es la clave para poder lograr un buen resultado".

A preguntas de los periodistas, 'Memo' Ochoa también se refirió a su frustrado fichaje el pasado verano por el Nápoles italiano.

. "Era una oportunidad buena para mi carrera, pero lo importante es que estoy aquí. Siempre he seguido concentrado en mi carrera, he sido un profesional y siempre he dado el máximo con el Standard, tal vez en futuro haya más oportunidades", concluyó el mexicano.