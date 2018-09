Machín destaca que "si éste es un club grande es gracias a esta competición"

Sevilla, 19 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, afirmó este miércoles, en la previa al partido del jueves en el Sánchez Pizjuán ante el Standard Lieja belga, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, que "si éste es un club grandes es gracias a esta competición".

Machín, en la sala de prensa del estadio, reconoció la "ilusión" que le hace competir en este torneo, en el que su equipo es pentacampeón, y destacó que es "la competición fetiche del sevillismo".

El preparador soriano avisó del conjunto belga que llega a este torneo tras ser eliminado en la eliminatoria previa de la Liga de Campeones "y es un histórico de la competiciones europeas".

"Tiene un buen trato del balón, muchos jugadores con buenas condiciones físicas, pero no solo para el juego directo, también tiene juego elaborado desde atrás, aunque espero demostrar que somos mejores que ellos", relató.

Machín comentó que "empezar ganando en esta fase de grupos es importante pensando en la competición europea y también para coger autoestima", en alusión a las dos derrotas consecutivas en LaLiga Santander con las que llega el Sevilla a esta cita.

"Cuando se pierde parece que todo es fatal y cuando se gana que no han habido errores, pero los resultados no deben enmascarar cosas que suceden cuando se gana y cuando se pierde", subrayó Machín, quien añadió que el equipo no fue "tan malo el día del Getafe (0-2) ni tan buenísimo cuando le ganó al Rayo Vallecano (1-4) en la primera jornada. Hay que ser mas analíticos".

El entrenador del Sevilla comentó que puede plantearse "cambiar muchas cosas de los sistemas, y de hecho ya se ha hecho", pero puntualizó que "la idea principal y básica es jugar con tres defensas y tener un buen bloque defensivo y también cuando se ataca".

Recordó que tienen actualmente "Tres bajas de larga duración -el lateral Escudero, el central argentino Mercado y el centrocampista francés Gonalons- y que se van "a notar" pero que no van "a ganar nada con lamentarse con los que no están".

Preguntado por el VAR (vídeo arbitraje) y las dudas que ha generado en este comienzo de temporada, señaló que lo que diga "no sirve para nada".

"Posiblemente las decisiones con errores las hayamos sufrido nosotros y en este periodo de pruebas hemos tenido la mala fortuna de ser conejillos de indias", afirmó Machín, quien, no obstante, destacó que intentarán poner todo lo que tengan "para no depender de los aciertos y errores de VAR".