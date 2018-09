Llamazares considera que Vinicius "desvirtúa la competición"

León, 19 sep (EFE).- El director general de la Cultural y Deportiva Leonesa, Felipe Llamazares, dijo este miércoles que la presencia del jugador brasileño Vinicius en la plantilla del Real Madrid Castilla, próximo rival de su equipo, "desvirtúa la competición".

El mandatario culturalista también criticó la inclusión de los equipos filiales en la categoría de bronce "porque algunos de ellos están muy por encima de los clubes con los que compiten por ascender".

Para Llamazares, la Federación Española de Fútbol, de quien depende la organización y normativa de la Segunda División B, debería tomarse "con seriedad" este tema para que la Segunda División B fuera "más uniforme".

Al margen de que el jugador brasileño, que ha supuesto una inversión de 45 millones de euros para el Real Madrid, pueda o no intervenir en la cita del domingo -17.00 horas- en el estadio Reino de León, el director general culturalista cree que "no hay igualdad si juega este partido y no lo hace ante otros rivales".

Inicialmente, la política que había trascendido en torno a la utilización de la estrella brasileña era que actuaría tan solo en los partidos del filial madridista en el Alfredo Di Stefano, aunque dada la trascendencia del partido ante la Cultural y el hecho de hacerlo en un estadio y terreno de juego acorde a una categoría superior podría hacer variar la postura del club blanco.