Lasure: Nuestra obligación es ganar los partidos sean en casa o fuera

Zaragoza, 19 sep (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Daniel Lasure declarado este miércoles que para la plantilla del conjunto aragonés es una "obligación" intentar ganar todos los partidos, sean fuera de casa o en La Romareda.

"Siempre salimos con la obligación moral de ganar y viniendo de una derrota sería importante sumar los tres puntos el próximo sábado contra el Lugo", añadió el lateral zaragocista que reconoció también que la derrota sufrida en Almería en los últimos minutos ha dolido al equipo.

"Nos dolió perder porque se vio que hasta el último minuto llevábamos la mentalidad de ganar, que es la que siempre tenemos, pero hay que sacar algo positivo de la derrota y es que proponemos ganar", explicó en rueda de prensa.

El canterano lamentó que la derrota en terreno andaluz se produjera por dos errores individuales, aunque ha matizado que fallaron "todos".

"Papu comete el error de no pasarla pero luego el resto podíamos estar mejor colocados para robar el balón y correr hacia atrás. Fallamos todos, y en el caso de Grippo tiene la mala suerte de que le rebota el balón, pero ahora hay que resetear rápido porque el sábado tenemos un partido y no te puedes entretener en esas cosas", analizó el zaguero del conjunto maño.

Lasure indicó que el partido se rompió en el minuto 70, momento en el que los dos equipos acusaron el cansancio, y que el juego se volvió "de ida y vuelta" con menos orden táctico, entrando entonces el juego de que se puede ganar o perder y que en este caso la balanza fue negativa para el Real Zaragoza.

El defensa alabó la riqueza táctica que tiene el equipo esta temporada hasta el punto de pensar que ningún equipo puede suponer un problema a la hora de hacer un buen planteamiento táctico y poder ganarle.

"Cualquier equipo tiene sus armas tácticas pero creo que nosotros tenemos recursos de sobra para superar eso con diferentes sistemas a los que nos adaptamos bien", apostilló.

Al respecto del cambio de mentalidad en la plantilla para ir a por todos los partidos, sean en casa o como visitante, Lasure explicó que es "algo que parte de la iniciativa de todos y de lo que el entrenador quiere".

"Sale de todos, de lo que queremos , de tener ambición, de querer ganar los partidos y de no darnos por vencidos o satisfechos", resaltó.

Igualmente opinó que los rivales le tienen "respeto" al conjunto aragonés y que eso el bueno para el Real Zaragoza: "saben que tú eres el dominador, que vas a tener el balón y te tienen respeto".

Preguntado por cómo se encuentra después de que antes del comienzo de la temporada se frustrase su fichaje por el Eibar, el zaragozano aseguró que está "feliz y contento" de estar en el Real Zaragoza que es el club donde quiere estar.

"Me siento valorado. Que tuviera una oferta de un equipo de Primera no es determinante porque me sentía valorado antes y ahora también. Estoy feliz. Eso no es ningún condicionante", añadió.