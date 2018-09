Jueves, 20 de septiembre de 2018

Salzburgo .- La cena que los líderes de los Veintiocho celebraron el miércoles, previa a la cumbre informal de hoy, constató la voluntad de todos de cooperar con terceros países contra la inmigración irregular, pero a la vez la desunión existente en la gestión de los flujos migratorios dentro de la UE. Los mandatarios europeos se reunieron en una cena de trabajo en la que hablaron sobre todo de inmigración, una discusión que se prolongó durante horas, y en la que intervinieron casi todos los líderes, indicaron a Efe fuentes europeas.

UE CUMBRE

May insta a la UE a "avanzar" en sus posiciones sobre el "brexit"

Salzburgo (Austria) (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, instó el miércoles a la Unión Europea (UE) a "avanzar" en su posición sobre la negociación de la salida del Reino Unido del club comunitario. "Si queremos llegar a una conclusión exitosa, entonces, del mismo modo que el Reino Unido ha avanzado en su posición, la Unión Europea deberá avanzar en su posición", declaró la mandataria al llegar a la cumbre informal de líderes de los Veintiocho que comenzó hoy en la ciudad austriaca de Salzburgo, en la cual se abordará el "brexit".

R.UNIDO BREXIT

Los conservadores británicos analizan las opciones para suceder a May

Londres (EFE).- Los diputados conservadores del Reino Unido asumen que la primera ministra, Theresa May, será expulsada del liderazgo "tory" después del "brexit" y sopesan candidatos para sucederla, revela un documento publicado hoy por "The Daily Telegraph". El periódico favorito de los "tories" difunde un texto, que presuntamente se ha distribuido entre los parlamentarios, en el que se evalúan los posibles aspirantes a reemplazar a May al frente del partido y del Gobierno después del 29 de marzo de 2019.

MARRUECOS PATERAS

Cientos de rifeños huyen de Marruecos en pateras y buscan asilo en España

Rabat (EFE).- Cientos de rifeños, la mayoría activistas o simpatizantes del movimiento clandestino Hirak, han huido en las últimas semanas en pateras desde Marruecos hacia las costas de España, donde una gran parte ha solicitado asilo político. Es imposible conseguir cifras exactas, porque todos esos viajes se hacen en secreto, pero distintas fuentes consultadas por Efe tanto en el Rif como en España confirman que esta cantidad de salidas de pateras desde las costas rifeñas no tiene precedentes, ni siquiera comparada con el año pasado, cuando la represión policial era más notoria.

JAPÓN ABE

Shinzo Abe reelegido como presidente del partido gobernante de Japón

Tokio (EFE).- El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue reelegido hoy como presidente del Partido Liberal Democrático (PLD), lo que le permitirá renovar su mandato para seguir al frente del Gobierno. En las elecciones internas del PLD celebradas hoy, Abe, de 63 años, se impuso fácilmente al exministro de Defensa Shigeru Ishiba, que intentaba desafiar el poder que viene acumulando el primer ministro desde hace seis años.

VENEZUELA CRISIS

Trabajadores venezolanos toman las calles contra las medidas de Maduro

Caracas, 19 sep (EFE).- Cientos de trabajadores venezolanos tomaron las calles este miércoles en Caracas y otras ciudades del país para denunciar pérdidas laborales por las medidas que implantó hace casi un mes el Gobierno de Nicolás Maduro ante la profunda crisis económica. Los empleados de varias empresas públicas, como las estatales de electricidad y telefonía, docentes, y otros sectores rechazaron principalmente la unificación salarial de facto que afecta a millones de trabajadores en medio de la crisis.

BM POBREZA

Mil millones de personas salieron de pobreza extrema en últimos 25 años, según el Banco Mundial

Washington (EFE).- Mil millones de personas han salido del umbral de la pobreza extrema en los últimos 25 años y la cifra se situó en 2015 en 736 millones, lo que supone un nuevo mínimo al representar el 10 % de la población del planeta, indicó el miércoles el Banco Mundial (BM). La principal institución de desarrollo mundial ubica el nivel de extrema pobreza en aquellas personas que viven con menos de 1,90 dólares al día, o 694 dólares al año, que es considerado el mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas.

COREA DISTENSIÓN

EE.UU. exige la desnuclearización de Corea del Norte para enero de 2021

Washington/Seúl (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, fijó este miércoles una fecha límite para el proceso de desnuclearización de Corea del Norte, al asegurar que debe completarse como muy tarde para enero de 2021, cuando concluiría el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se ofreció, por su parte, a desmantelar por completo el complejo de Yongbyon, epicentro del programa nuclear norcoreano, si Estados Unidos toma "medidas correspondientes" con lo acordado por ambos países recientemente en Singapur.

EEUU TRUMP

Trump visita las zonas afectadas por el huracán Florence y promete "mucho dinero"

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, visitó el miércoles los dos estados más afectados por el paso del huracán Florence y prometió invertir mucho dinero y recursos en la reconstrucción de la región, aunque también generó polémica al interesarse por una zona donde posee un club de golf. Trump se desplazó a Carolina del Norte y Carolina del Sur, arrasados durante la última semana por una tormenta que ha dejado al menos 36 muertos en la costa este, además de forzar la evacuación de miles de personas y provocar daños económicos por valor de hasta 60.000 millones de dólares, según cálculos preliminares.

CUBA PARLAMENTO

Cuba elaborará una nueva Ley Electoral tras reformar la Constitución

La Habana (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) de Cuba, Esteban Lazo, dijo este miércoles que la preparación de una nueva Ley Electoral será la primera tarea de ese órgano de poder del Estado tras finalizar el proceso de reforma de la Constitución. Seis meses después de concluidos los debates del proyecto de nueva Carta Magna -previstos hasta el próximo 15 de noviembre-, deberán comenzar los trabajos legislativos, explicó Lazo durante un encuentro con su homóloga sudafricana, Baleka Mbete, quien encabeza una delegación de visita en la isla.

PERÚ GOBIERNO

El Gobierno de Perú se fortalece tras lograr apoyo a sus proyectos de reforma

Lima (EFE).- El Gobierno del presidente de Perú, Martín Vizcarra, se fortaleció hoy tras lograr el apoyo del Congreso a sus proyectos de reforma política y de la Judicatura, a pesar de las duras críticas del fujimorismo, que se dividió al votar sobre la confianza solicitada por el Ejecutivo. El pedido de confianza presentado hoy por el presidente del Consejo de Ministros, Cesar Villanueva, fue aceptado tras varias horas de debate en el pleno, con los votos a favor de 82 legisladores, 22 en contra y 14 abstenciones.

MÉXICO TERREMOTO

Mexicanos evocan a víctimas de terremotos con el puño en alto y un minuto de silencio

México (EFE).- Con un minuto de silencio, el puño en alto y un simulacro en el que participaron 8,1 millones de personas, los mexicanos recordaron este miércoles a las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, que devastaron el sur y el centro del país. El seísmo del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8,1, dejó 20.000 muertos, y el que ocurrió el mismo día de 2017, de magnitud 7,1, provocó 369 víctimas mortales, la mayoría en la capital mexicana y en los estados de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.