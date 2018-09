El extremismo hinduista del RSS muestra su cara más amable en Nueva Delhi

Nueva Delhi, 19 sep (EFE).- El grupo extremista Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), conocido por su hinduismo radical y su estética fascista, mostró su cara más amable en la capital India durante un congreso de tres días que finalizó hoy, donde la organización expuso su visión del futuro del país asiático.

"Difundir la ideología del RSS es una de las motivaciones del encuentro. Cada vez más y más gente quiere aprender cómo funciona el RSS y nosotros queremos comunicarnos con esa audiencia tan grande a través de los medios", dijo a Efe Rajiv Tuli, del RSS de Nueva Delhi involucrado en la organización del evento.

Los miembros del RSS dejaron de lado la tradicional indumentaria de estética fascista, con camisas blancas, pantalones beige y gorro negro siempre alineados, y optaron por vestimentas más convencionales para dirigirse a una audiencia de unas 3.000 personas que acudieron por invitación expresa.

Mohan Bhagwat, el jefe de la organización de la que proviene el primer ministro Narendra Modi y otros altos cargos del Gobierno, habló de tolerancia hacia los musulmanes, y afirmó que hay espacio para todos en el movimiento hindutva, concepción extremista que considera que la India como concepto está ligada a la religión hindú.

"Decimos que la nuestra es una nación hindú, pero nación hindú no significa que no haya espacio para los musulmanes. El día que se diga que aquí no se quiere a los musulmanes, el concepto de hindutva dejará de existir. Hindutva es la creencia de que el mundo es una familia", dijo.

El jefe del RSS, la columna vertebral de una treintena de movimientos y parte integral del BJP de Modi, también afirmó que sus integrantes no están "teledirigidos".

Se trata de "voluntarios" que "se reúnen e intercambian ideas, pero no están obligados a seguir esas ideas", afirmó Bhagwat, quien afirmó no obstante que la organización "permanece vigilante contra los errores".

En su discurso de hoy, afirmó respecto a las cuadrillas de defensores de vacas "gau rakhsak", que han llevado a cabo linchamientos en supuesta defensa de estos animales, que "tomarse la ley por la mano en cualquier problema está mal y es un crimen".

Las declaraciones de Bhagwat forman parte de un ejercicio de relaciones públicas destinado a ganarse a la clase media india, según el especialista en nacionalismo hindú y autor de una biografía de Modi, Nilangan Mukhopadhyay.

"El RSS está tratando de llegar hasta la gente que no conoce nada del RSS, y están intentando convencerles de que todo lo malo que oyen es propaganda de sus enemigos", sentenció el analista.

Según Mukhopadhyay, Bhagwat está presentando "solo medias verdades".

"Cuando por un lado dicen que no quieren avivar la desconfianza hacia musulmanes y cristianos en el país, por el otro guardan silencio sobre lo que quieren hacer con sus propios miembros que están difundiendo odio hacia estas comunidades", dijo.

Como parte de las "medias verdades" vertidas por el RSS durante el evento, Mukhopadhyay destacó la negativa de Bhagwat de que su organización dirija al BJP.

"Hay bastantes evidencias que sugieren que hay vínculos directos entre el RSS y el BJP (...) El propio Narendra Modi estaba en el RSS y fue delegado al BJP, así que ¿a quién está intentando engañar Mohan Bhagwat?", se preguntó el analista político.

De acuerdo con Mukhopadhyay, el RSS lleva desde su fundación hace 92 años mostrando un discurso diferente de acuerdo con la audiencia que tiene delante, y esta vez no es diferente.

Hindutva, y la influyente organización RSS, son un tema recurrente de debate entre el partido gobernante y la oposición, en especial desde el Partido del Congreso de la dinastía Nehru-Gandhi.

Rahul Gandhi, líder del Partido del Congreso, comparó durante un viaje en Londres a finales de agosto al RSS con el grupo islamista Hermanos Musulmanes, organización considerada ilegal y terrorista en Egipto.

Según Gandhi, la organización hinduista está tratando "capturar" las instituciones indias para cambiar la naturaleza del país e implementar una agenda política que considera que ser indio está ligado a la religión mayoritaria hinduista.

Las declaraciones suscitaron un intenso revuelo entre los líderes del BJP, que acusaron a Gandhi de odiar a la formación gobernante.

En julio, el parlamentario del Partido del Congreso Shashi Tharoor desató una polémica similar al asegurar que la formación de Modi convertirá la India en una suerte de "Pakistán hindú".