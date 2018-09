La CNMV alerta de doce "chiringuitos" financieros de Reino Unido y Dinamarca

Madrid, 19 sep (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado hoy las advertencias recibidas de las autoridades supervisoras del Reino Unido y Dinamarca sobre doce entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión.

En una nota remitida hoy, el organismo recoge el aviso de la autoridad reguladora danesa, la DFSA, sobre la compañía Option Stars, que opera a través de la web www.optionstars.com.

La CNMV traslada también la alerta del regulador del Reino Unido (FCA) sobre Benford Heritage Credit Union Limited; Debt Cancel UK; BK Coin; Local Bitcoin LTD; Redcap Management y Cooper Consultancy LTD, al no estar autorizadas para captar inversiones.