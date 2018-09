El canterano Jáquez retará al español Arribas por la titularidad en Pumas

México, 19 sep (EFE).- El defensa mexicano Pablo Jáquez, jugador de la cantera de los Pumas, dijo hoy estar enfocado en pelearle el puesto titular al español Alejandro Arribas, quien causó baja un mes por lesión en el codo izquierdo.

"Es una lástima lo de Alex pero es una oportunidad que se abre para mí y lo único que me queda y corresponde es trabajar partido a partido y demostrar que estoy listo y el técnico puede confiar en mí", declaró este miércoles Jáquez, de 22 años, en conferencia de prensa tras el entrenamiento.

Arribas, de 29 años, sufrió una luxación al caer sobre su codo en los últimos minutos del clásico ante América de la séptima jornada del Apertura 2018.

En aquel partido, Jáquez ingresó de cambio por el madrileño en el estadio Azteca y desde entonces el entrenador de Pumas, David Patiño, lo ha utilizado como titular en los siguientes cuatro compromisos.

"A mí lo que me corresponde es trabajar y es en lo único que me tengo que enfocar, crítica siempre va a haber pero trabajo día a día para ayudar al equipo y para que el entrenador me tenga cada día más confianza y pueda tener minutos con un mejor desempeño cada juego" agregó.

Jáquez debutó en enero del 2017 en la primera división contra Cruz Azul. Esta temporada el defensa ha disputado seis encuentros de liga, cuatro de ellos como titular.

Pumas, segundo con 17 puntos, se prepara para visitar el próximo sábado a Morelia, que es duodécimo con doce y que no ha ganado sus últimos cuatro encuentros.

Pumas muestra el mejor ataque del torneo con 18 goles y viene de sumar dos victorias ante León y Lobos BUAP.

"El trabajo ofensivo no es de un solo jugador, el equipo se ha comportado bien, hemos sido solidarios, la mayoría de los titulares ya metieron gol, eso habla de una ofensiva en conjunto y seguiremos bajo esa misma línea", indicó el defensa mexicano Luis Fernando Quintana, quien acompañó a Jáquez en conferencia de prensa.