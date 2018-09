Bernardo Silva: "No somos los favoritos"

Londres, 19 sep (EFE).- El portugués Bernardo Silva, extremo del Manchester City, titular este miércoles en la derrota ante el Olympique de Lyon, admitió que no son los favoritos al título y que tienen que centrarse en mejorar.

El equipo celeste de Manchester salió derrotado de su estreno en esta edición de la Champions al caer 1-2 ante el Lyon en el Etihad Stadium en un partido lleno de errores y de falta de ideas de los de Pep Guardiola.

"Tenemos que centrarnos en esa primera parte en la que no estuvimos a nuestro mejor nivel. No jugamos con la identidad habitual. No fuimos lo suficientemente buenos esta noche. No somos los favoritos, tenemos un buen equipo e intentaremos hacerlo mejor que la temporada pasada", reconoció Silva en declaraciones a la cadena BT Sport.

El defensa John Stones también se mostró "realmente decepcionado" por conceder dos goles que calificó como "frustrantes".

"Jugamos un mejor segundo tiempo, pero fue frustrante. Es el primer partido y aún es pronto. Nos ponemos presión nosotros, no recibimos presión de fuera. Sabemos de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Aún queda mucho en juego y tenemos que ser positivos con ello", analizó el defensa inglés.