Telefónica financia una "start up" bilbaína de investigación de mercados

Bilbao, 18 sep (EFE).- La compañía de telecomunicaciones Telefónica ha entrado en el capital de la "start up" bilbaína "We are Testers", especializada en investigación de mercados y de la conducta de los clientes, para apoyar su crecimiento empresarial y expansión internacional.

Telefónica, junto con otros inversores corporativos y particulares ha financiado a esta compañía emergente bilbaína con 460.000 euros, han informado hoy ambas firmas en un comunicado.

La ampliación de capital suscrita servirá, además, para aumentar el equipo humano de la empresa y apostar por el crecimiento de la comunidad propia de usuarios.

"We are testers" es una empresa con sede en Bilbao especializada en investigación de mercado que, con un alto uso del componente tecnológico, permite validar ideas de negocio, analizar el posicionamiento y percepción de las marcas, conocer el precio óptimo para el consumidor y mejorar la experiencia del cliente usuario de internet gracias a una comunidad propia de más de 75.000 usuarios.

Actualmente trabaja con las principales empresas del Ibex y con compañías multinacionales.