De Rossi: "No tendré sensación de alivio por la ausencia de Cristiano"

Madrid, 18 sep (EFE).- Daniele De Rossi, capitán del Roma, elogió a la plantilla del Real Madrid y aseguró que no tendrá "sensación de alivio" por la ausencia de Cristiano Ronaldo y sí mucha emoción por el que siente que puede ser su último partido en el estadio Santiago Bernabéu.

"El Real Madrid está lleno de grandes futbolistas, no son iguales que Ronaldo, pero tiene muchos buenos. No tendré mañana ninguna sensación de alivio por su ausencia. Si hubieran vendido ocho más a lo mejor sí", manifestó en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

"Cristiano marca muchísimos goles, a nosotros casi siempre, pero el Real Madrid sigue teniendo muy buenos delanteros. Tengo mucho respeto y mucha admiración por ese equipo y ningún alivio por su ausencia", añadió.

De Rossi prefería otro inicio de Liga de Campeones que en casa del campeón de las tres últimas ediciones, aunque recordó otros precedentes en los que ante rivales menores no les fue bien.

"Si hubiera podido elegir, a lo mejor, habría elegido otro rival para el primer partido de 'Champions', pero en el pasado a veces nos hemos enfrentado a equipos en teoría más fáciles y fue mal. Tenemos que aprovechar el momento, recordar de lo que hicimos hace unos meses y jugar igual", destacó.

A sus 35 años, De Rossi encara el partido con la intención de saborearlo al máximo por la grandeza de un escenario al que puede no regresar en activo. "Estoy muy emocionado, es un estadio increíble donde se viven emociones únicas, podía ser mi último partido de 'Champions' en el Bernabéu".

"Es un partido muy importante, delicado para nosotros. Hay que interpretar esta emoción de manera positiva. Siempre es muy bonito jugar aquí, para los jugadores es un honor y estoy contento por esta oportunidad", añadió.

Lo bueno se impone a lo negativo, ya que De Rossi confesó que quiere apartar de su cabeza las últimas sensaciones en el Bernabéu cuando, jugando con Italia, encajó una goleada de España que dejó a su selección con un pie fuera del Mundial de Rusia.

"Pasé por el vestuario ahora y me acordé de ese partido, no me apetece pensar en ese momento tan duro que supuso la eliminación de una selección que hasta ese momento jugó muy bien. Esa rabia y dolor no la voy a llevar mañana, prefiero acordarme de las veces que me fue bien en el Bernabéu, pensar en lo positivo en un estadio magnífico", dijo.

El mal inicio de temporada del Roma ha provocado críticas al técnico Eusebio Di Francesco, al que defendió su capitán: "Mi opinión sobre él no ha cambiado, cuando le critican a él lo hacen a todos. Es normal porque en Roma lo queremos todo y ya, pero pasa también en España. Nuestro entrenador nos ha llevado a un punto donde nuca llegamos con una filosofía de juego que conocemos bien y nos ha dado buenos resultados".