Retiran en Portugal un cuestionario escolar denunciado por racismo

Lisboa, 18 sep (EFE).- El Gobierno portugués ha retirado de los colegios un cuestionario que indagaba, entre otros temas, sobre la etnia de los padres de los alumnos, en medio de denuncias de racismo.

El cuestionario pedía aclaración sobre la etnia de los padres de los alumnos y distinguía entre "portuguesa, gitana, china, africana, de Europa del Este, india, brasileña" u otra.

La documentación fue entregada en varios colegios de Lisboa y Oporto durante el primer día del nuevo ciclo escolar, que comenzó esta semana en los colegios públicos del país.

La dirección general de Educación, que había autorizado la distribución del cuestionario, ordenó hoy su retirada para analizar "si hubo algún error".

La Comisión para la Igualdad contra la Discriminación Racial y el Alto Comisionado para las Migraciones han recibido varias quejas y la Comisión de Protección de Datos ha pedido también la retirada.

"Es una pregunta no autorizada (...), mal formulada, sin ningún tipo de rigor metodológico. Es inaceptable", dijo a medios locales la secretaria de Estado de Ciudadanía e Igualdad, Rosa Monteiro.

El cuestionario fue elaborado por una consultora con el objetivo, según fuentes de la empresa, de mejorar el sistema educativo portugués.

"Esta investigación tiene como objetivo mejorar la educación y la lectura pero, de hecho, hubo algunas cosas que no fueron bien", explicó la coordinadora del estudio, Diana Orghian, al diario Jornal de Notícias.

Según el diario, que tuvo acceso al cuestionario, entre sus 15 páginas apenas hay tres preguntas dedicadas a los hábitos de lectura de padres e hijos.

En el documento hay varias cuestiones dirigidas a los encargados de la educación de los niños para contestar mediante la fórmula "verdadero/falso", a asuntos como "a veces me gusta cotillear", "he sentido envidia de la suerte de otros" o "hubo ocasiones en que me aproveché de alguien".

Las autoridades han abierto una investigación y podrían sancionar a la empresa con una multa de hasta 8.000 euros.