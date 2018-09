La OPEP y sus aliados estudiarán la situación del mercado petrolero en Argel

Viena, 18 sep (EFE).- La situación actual del mercado mundial de crudo, marcada por temores a problemas de suministro, centrará un encuentro de ministros de la OPEP, Rusia y otros productores aliados que se celebrará en Argel el próximo domingo.

La cita tendrá lugar en el marco de la reunión del Comité Ministerial de Supervisión (JMMC, por sus siglas en inglés) de la "OPEP+" (la OPEP -Organización de Países Exportadores de Petróleo- y sus aliados) convocada para el 23 de septiembre en la capital argelina.

Ese comité se reúne con regularidad, tras un encuentro previo a nivel técnico que esta vez tendrá lugar el sábado, para verificar el nivel de cumplimiento del recorte de producción pactado por los 24 países del grupo y vigente desde el 1 de enero de 2017.

Sin embargo, la sesión prevista para este mes ha despertado una inusual expectación en el mercado mundial de crudo al especularse con que podría convertirse en una conferencia ministerial extraordinaria del grupo.

Fuentes cercanas a la OPEP consultadas hoy por Efe, que pidieron el anonimato, confirmaron que sí se espera la asistencia de "casi todos los ministros" responsables del sector de los 24 países del grupo, incluidos los titulares de Arabia Saudí, Rusia, Venezuela, Irán e Irak.

No obstante, descartaron que se vaya a adoptar una decisión vinculante respecto a la oferta conjunta de petróleo, dado que no todos estarán presentes, por lo que no se prevé que el formato del encuentro se convierta en el de una conferencia oficial de la "OPEP+".

"Creo que cualquier decisión sobre la producción se postergará hasta diciembre", indicó a Efe una fuente en alusión a la próxima conferencia regular convocada para el 3 de diciembre en Viena.

En su última reunión, el 22 y 23 de junio pasados, todas las partes se comprometieron a cumplir al cien por cien el recorte de suministros acordado a fines de 2016, que supuso la retirada del mercado de 1,8 millones de barriles diarios de crudo.

La decisión de atenerse a los niveles de bombeo acordados significó la promesa de un aumento de la oferta real en un millón de bd, dado que entonces la reducción hecha efectiva superaba a la prevista inicialmente, debido a caídas involuntarias de las extracciones de algunos socios, como Venezuela, Libia o Nigeria.

Según los analistas, el encuentro de este fin de semana estará marcado por el conflicto con Irán, país que se niega a aceptar que otros productores del grupo compensen eventuales pérdidas que podría sufrir su producción a raíz del bloqueo energético impuesto por Washington a Teherán, en vigor a partir de noviembre de este año.

El temor a que las sanciones estadounidenses provoquen una drástica caída de las exportaciones petrolíferas de la República Islámica y con ello problemas en el suministro mundial, ha encarecido el llamado "oro negro" en las últimas semanas.

Los "petroprecios" se sitúan en los niveles más altos desde 2014, y Agencia Internacional de la Energía ha augurado que seguirán presionados al alza debido al paulatino y sostenido descenso en la producción de Venezuela y el embargo de EEUU a Irán.

El barril del crudo referencial de la OPEP supera los 70 dólares desde el 16 de agosto y ayer cotizó a 76,05 dólares, según informó hoy el secretariado de la organización en Viena.

Por otro lado, en coincidencia con la reunión del domingo, la OPEP presentará en Argel la publicación "Previsiones del Petróleo Mundial 2018 (WOO, por sus siglas en inglés)", su pronóstico anual sobre la evolución del mercado mundial de crudo a largo plazo.