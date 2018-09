Miércoles, 19 de septiembre de 2018

UE CUMBRE

------------------

DEBATES - Salzburgo (Austria) - Los líderes de la Unión Europea (UE) tratan hoy y el jueves de limar asperezas en política migratoria y de avanzar hacia un acuerdo que permita cumplir con el calendario del "brexit".

(foto) (vídeo) (audio)

BREXIT - Londres - La primera ministra británica, Theresa May, defenderá ante los Veintisiete su plan de "brexit", que propone la creación de un mercado común de bienes que permitiría mantener abierta la frontera con Irlanda.

(audio)

--------------------

COREA CUMBRE - Seúl - El líder norcoreano, Kim Jong-un, se ofreció hoy al término de su cumbre con el presidente sureño, Moon Jae-in, a desmantelar más instalaciones de su programa nuclear, un nuevo gesto para subrayar a Washington su compromiso con el desarme.

(audio) (foto) (vídeo)

YEMEN CONFLICTO - Sana - La organización Save the Children alertó hoy del riesgo de hambre para más de 5 millones de niños en Yemen, mientras las fuerzas de la coalición en apoyo al Gobierno del país continúan su ofensiva contra los rebeldes hutíes.

(audio)

SIRIA CONFLICTO - Beirut - Las fuerzas de la oposición siria se preparan para la aplicación de la zona desmilitarizada en la provincia de Idlib, en el norte de Siria, tras el acuerdo entre turcos y rusos.

(audio)

EEUU TRUMP - Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita hoy Carolina del Norte, el estado más afectado por el paso del huracán Florence, para supervisar los daños provocados por la tormenta que tocó tierra el pasado viernes en la costa este del país.

(audio)

FRANCIA MACRON - París - Alexandre Benalla, exjefe de seguridad del presidente de Francia, Emmanuel Macron, comparece hoy ante una comisión de investigación del Senado tras su polémico cese por haber golpeado a manifestantes haciéndose pasar por policía.

(foto)(audio)

BRASIL ELECCIONES - Sao Paulo - Los principales candidatos a la Presidencia de Brasil participan hoy en un foro en Sao Paulo en el que detallarán sus propuestas para las elecciones de octubre, polarizadas entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, escogido por Luiz Inácio Lula da Silva como su sucesor.

(foto)(vídeo) (audio)

VENEZUELA CRISIS - Caracas - Trabajadores venezolanos protestan contra la unificación de sus contratos colectivos y contra otras medidas económicas tomadas por el Ejecutivo en las últimas semanas para hacer frente a la crisis.

(audio)

PERÚ GOBIERNO - Lima - El primer ministro de Perú, César Villanueva, se presenta ante el Congreso para solicitar la confianza al gabinete que preside mediante la aprobación de un grupo de proyectos de reforma judicial y política que, de no aceptarse, pueden llevar al cierre constitucional del Parlamento.

(foto)(vídeo) (audio)

COLOMBIA DROGAS - Bogotá - La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Gobierno colombiano presentan hoy el informe anual sobre la situación de los cultivos ilícitos en el país.

(foto)(audio)

BM POBREZA - Washington - El Banco Mundial (BM) da a conocer hoy los últimos datos sobre la pobreza extrema a nivel global, personas que viven con menos de 1,90 dólares al día.

MÉXICO TERREMOTO - México - México recuerda con diversos homenajes a las víctimas de los devastadores terremotos que, el 19 de septiembre y con 32 años de diferencia, sacudieron al país en 1985 y 2017.

(foto) (vídeo) (audio)

PAPA VIAJE - Ciudad del Vaticano - El Vaticano ofrece los detalles del próximo viaje del papa Francisco a Letonia, Estonia y Lituania del 22 al 25 de septiembre.

CHINA ESPAÑA - Shanghái (China) - El director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, inaugura en la ciudad china de Shanghái un centro de investigación de la lengua española y participa en un simposio internacional sobre enseñanza de español.

(foto) (vídeo) (audio)

Crónicas

-----------

RUSIA ARTE - Moscú - Frank Shepard Fairey, que se dio a conocer mundialmente con "Hope", el famoso retrato del entonces candidato presidencial Barack Obama, es un activista y provocador que llama la atención sobre el abuso del poder, la xenofobia o el cambio climático. Por Céline Aemisegger

(foto)(vídeo)

MARRUECOS JOYAS - Rabat (EFE).- La joyería bereber es tendencia en Marruecos desde hace tiempo, pero ahora está a punto de dar el salto al mundo después de que la diva del pop Madonna apareciese en el último MTV Video Music Awards con un singular look cargado de accesorios bereberes traídos desde Marrakech. Por Fatima Zohra Bouaziz

BIRMANIA PAZ - Manila - Mientras el gobierno de Birmania se reúne con los representantes de las guerrillas étnicas que plantan cara al Ejército para zanjar los diversos conflictos bélicos, decenas de activistas por la paz son perseguidos por la justicia del país. Por Noel Caballero.

Entrevistas:

----------------

EEUU CINE - Los Ángeles - Jack Black, que se sumergió junto a Cate Blanchett en el mundo mágico de "The House with a Clock in Its Walls", dijo a Efe que ser único y extraño ha sido "la fuente" de todos sus "poderes". Por David Villafranca

(foto)

COLOMBIA CIENCIA - Bogotá - El neurofisiólogo colombiano Rodolfo Llinás, autoridad mundial en el conocimiento del cerebro, habla en una entrevista con Efe de sus investigaciones sobre la autofagia neuronal, un proceso relacionado con la vejez que puede ayudar a optimizar la vida. Por Jaime Ortega Carrascal

(foto)

HOLANDA ESPAÑA - Utrecht (Holanda) - El Instituto Cervantes trabaja con instituciones holandesas para "analizar con una mirada limpia" la Guerra de los 80 Años, por la que Holanda se independizó de España, explica a Efe su directora en Utrecht, Pilar Tena. Por Imane Rachidi.

CHINA ESPAÑA - Shanghái (China) - Tras la inclusión del español en la secundaria china, la lengua de Cervantes está a punto de explosionar en el gigante asiático, un cambio en el que la Real Academia Española (RAE) quiere estar presente, destacó hoy a Efe su presidente, Darío Villanueva. Por Paula Escalada Medrano

(foto) (vídeo)

lab

Redacción EFE Internacional

(+34)913467303