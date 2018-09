Iglesias cree que se ha demostrado que Aznar era el "jefe de los corruptos"

Madrid, 18 sep (EFE).- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que se ha demostrado que el expresidente del Gobierno José María Aznar "ha mentido" a la comisión de investigación sobre la financiación del PP y que se ha marchado con una responsabilidad "muy grave". "Es el jefe de los corruptos", ha dicho.

Este es el balance de Iglesias sobre la declaración de Aznar en la comisión de investigación de la financiación del PP, en la que ha interrogado al expresidente del Gobierno en representación del grupo de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea.

"Creo que ha sido un día importante porque, más allá del autorretrato psicológico de José María Aznar, hemos visto que entraba un expresidente y que salía el jefe de la corrupción en España", ha insistido el líder de Podemos.

Para Iglesias, ha quedado "demostrado" que Aznar ha mentido al responder que no tenía indicios de financiación ilegal en el PP, ya que después ha dicho que ordenó una comisión de investigación en su partido al "revelarse las escuchas del caso Naseiro" porque "tenía sospechas de financiación irregular.

"Me he cuidado muy mucho de ponérselo fácil al expresidente y recordarle que no se puede mentir en esta comisión, y creo que el expresidente ha mentido. Hoy Aznar sale con una responsabilidad muy grave: es el jefe de los corruptos", ha concluido.