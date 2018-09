Di Francesco: "El Madrid seguirá ganando mucho, no es el Real Ronaldo"

Madrid, 18 sep (EFE).- Eusebio Di Francesco, técnico del Roma, restó importancia a la salida del portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid, situando la grandeza del club por encima de las individualidades, augurando títulos esta temporada y asegurando que "no es el Real Ronaldo".

"No me parece justo hablar de si es peor este Real Madrid sin Cristriano. En Italia, como en España, se emiten juicios con demasiada prisa. Asensio es un jugadores que me gusta muchísimo porque es el futuro del Real. No es Crisitano pero trabaja muy bien para el equipo y lo que expresa en el juego tiene un nivel muy alto", opinó en su análisis.

"Este club en su vida futbolística es conocido como el Real Madrid no como Real Ronaldo, por lo que estoy convencido de que seguirá ganando mucho", añadió.

Preguntado por el jugador al que quitaría del partido de mañana ahora que no está el goleador Cristiano, el técnico eligió a Sergio Ramos. "Es difícil elegir uno porque el Real tiene muchos jugadores buenos, con tantas cualidades como Sergio Ramos, un jugador que sabe trabajar en cada parte del campo, como defensa, en el centro del campo y casi como delantero también".

Tras alcanzar las semifinales la pasada temporada y eliminar al Barcelona con una remontada para la historia de la Liga de Campeones, el techo está más alto para el Roma. "Nadie nos habría preguntado el año pasado si pensamos repetir", dijo su técnico. "Después de lo hecho las espectativas aumentan, por lo que tenemos que mejorar nuestro rendimiento. Hicimos algo extraordinario y es lo que intentaremos repetir".

Aunque la temporada ha comenzado con malos resultados en su liga y un problema al que Di Francesco señala sin tapujos. "El aspecto defensivo es una de mis preocupaciones, estamos trabajando para un mejor funcionamiento. Necesitamos más solidez a nivel defensivo y luego nos centraremos en fase ofensiva. La prioridad está en solucionar los problemas que estamos teniendo en defensa".

Para cambiar la dinámica, está pensando introducir cambios tácticos en el Santiago Bernabéu. "Puede que sorprenda con el sistema, estoy pensando muchas cosas pero seré yo quien tome cada decisión. El partido va a ser muy difícil pero es uno de esos que todos quieren jugar y vivir. Tenemos mucho entusiasmo y un factor importante es la actitud que mostremos en el campo".

En cuanto a nombres propios confirmó que Nzonzi y De Rossi pueden jugar juntos en el centro del campo, confirmó la suplencia de Perotti y pidió tiempo para Kluivert.

"Perotti va a estar en el banquillo. Estoy para tomar decisiones, es cierto que son difíciles pero pueden hacer que crezcamos. Hay jugadores que creen que ya están maduros pero todavía tienen que seguir creciendo y no están listos", señaló.

"El hecho de que el padre de Kluivert haya jugado en España no me importa mucho. Él tiene que mejorar, trabajar, coger conceptos tácticos. Es un jugador brillante al que le espera un gran futuro pero decir que está listo para rendir bien en Champions no es posible", sentenció.