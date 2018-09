Dejan en libertad a un sospechoso del acuchillamiento de Chemnitz

Berlín, 18 sep (EFE).- Uno de los dos refugiados en prisión preventiva tras la muerte de un alemán en Chemnitz el pasado agosto -los hechos que desencadenaron varios incidentes ultraderechistas en la ciudad- quedó hoy en libertad, informó su abogado a medios alemanes.

Según informan la televisión pública regional "NDR" y el diario "Süddeutsche Zeitung", el iraquí de 22 años Yousif A. ha sido puesto en libertad una semana después de que su abogado, Ulrich Dost-Roxin, solicitase al tribunal el levantamiento de la prisión preventiva ante la falta de evidencias contra su cliente.

"El levantamiento de la prisión preventiva logrado hoy llega tarde", asegura Dost-Roxin en una declaración colgada en su página web personal.

La decisión no significa que la investigación en su contra no siga adelante ni que Yousif A. ya no sea un sospechoso para la instrucción del caso.

No obstante, podría indicar que en el momento actual de las pesquisas no se reúnen los requisitos necesarios para mantenerlo en la cárcel, por no poner en peligro la investigación o suponer riesgo de fuga.

Yousif A. ha negado en todo momento haber participado en los hechos que acabaron con el acuchillamiento mortal de Daniel H., de 35 años, el pasado 26 de agosto.

Según su relato, él se encontraba a varios metros de distancia cuando comenzó la pelea entre un grupo de refugiados -con los que él había estado ese día- y otro de alemanes que acabó con la muerte de Daniel H.

El otro de los detenidos por el acuchillamiento, un sirio, permanece sin embargo en prisión preventiva y un tercer sospechoso está fugado..

El suceso trascendió cuando, horas después de la muerte de Daniel H., 800 ultraderechistas se manifestaron por la ciudad y tras la protesta varios grupos de neonazis persiguieron por las calles a personas de aspecto extranjero.