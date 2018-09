Comisario Hahn convencido que ARYM cambiará su nombre a Macedonia del Norte

Skopje, 18 sep (EFE).- El comisario europeo de Ampliación, Johannes Hahn, afirmó hoy en Skopje estar convencido de que el nombre provisional del país "Antigua República Yugoslava de Macedonia" (ARYM) se cambiará por el definitivo "República de Macedonia del Norte" tras el referéndum.

El próximo 30 de septiembre se celebrará un referéndum consultivo sobre el acuerdo alcanzado por Grecia el 17 de junio, que podría acabar con la disputa que se ha alargado 26 años entre los países vecinos al cambiar su nombre constitucional.

Además podría abrir el camino del pequeño país balcánico para entrar en la OTAN y la Unión Europea (UE), paralizado hasta ahora por el veto griego.

"Los ciudadanos tienen la posibilidad de determinar su futuro con una decisión que tendrá impacto sobre sus hijos, sobrinos y futuras generaciones", dijo hoy Hahn en la rueda de prensa conjunta celebrada con el primer ministro macedonio, Zoran Zaev.

"No me gusta el término "ARYM" así que espero referirme a ustedes en el futuro como "Macedonia del Norte". Está en sus manos decidir y no tienen tiempo que perder", destacó Hahn, quien también se refirió al impacto que este cambio tendría en la región de los Balcanes.

La consulta se enfrenta a una eventual baja participación debido a las controversias y dudas surgidas en torno al acuerdo, que pondría en peligro su validez ya que se debe alcanzar un quorum de al menos el 50 % de los inscritos en el censo más uno.

El principal partido de la oposición, el conservador VMRO-DPMNE, está en contra del cambio de nombre pero recientemente pidió a los ciudadanos que voten lo que les dicte su conciencia, despejando así los temores a un posible boicot.

El comisario Hahn se reunió hoy con el líder de VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski, y le dijo que "no es momento de juegos políticos".

Sin embargo, los conservadores publicaron un comunicado en el que destacaron que el liderazgo del partido continúa sin apoyar el acuerdo, a pesar de que la entrada en la UE y la OTAN sigue siendo uno de sus principales objetivos estratégicos.

El Tribunal Constitucional macedonio celebrará mañana una sesión especial con la iniciativa del partido político no parlamentario La Izquierda para evaluar la constitucionalidad del referéndum.

En el caso de que una mayoría de los jueces encuentre irregularidades constitucionales es posible que el referéndum sea paralizado.