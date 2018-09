Chiellini: Hasta la final hay abismo que hay que empezar llenar en Mestalla

Valencia, 18 sep (EFE).- Giorgio Chiellini, capitán de la Juventus, se mostró consciente de que su equipo es uno de los grandes favoritos para ganar la Champions pero dijo que para consolidar esa condición deben empezar por hacer un buen partido este miércoles en Mestalla ante el Valencia.

"Nos creemos que somos unos de los favoritos como los años anteriores en los que hemos estado muy cerca alguna vez pero desde aquí a la final hay un abismo que hay que llenar a partir de mañana, el camino es largo. Hay que llegar a marzo bien para poder intentar ganarlo todo", explicó en una rueda de prensa.

"Seguramente seamos mas fuertes que otros años pero eso se ha de ver en la cancha porque pocos equipos consiguen ganar aquí en Valencia. Nos tenemos que enfrentar a un nivel técnico y ambiental muy difícil pero es la mejor forma de entrar en la Champions", añadió.

Chiellini destacó la "mejoría constante" que han experimentado en los últimos años pero dijo que no pueden pensar "que ya tenemos la copa". "Sabemos cuál es la dificultad del campeonato y mañana tendremos la primera prueba para ver cómo funciona para el que no lo sea", añadió.

El jugador de la Juve dijo que "la idea es llegar a marzo en el mejor momento posible, hay cinco o seis equipos que están al mismo nivel que nosotros y entonces habrá también otros equipos con los que ahora no se cuenta".

Chiellini dijo que no cree que les afecte la presión. "En un equipo como el nuestro con la experiencia que tenemos no podemos decir que haya mucha presión sino ganas de demostrar en la cancha que podemos alcanzar el nivel que podemos alcanzar pero no con obsesión sino con energía positiva y entusiasmo", señaló.

"Tememos una mezcla de experiencia y juventud que nos puede hacer conseguir buenos resultados", apuntó el italiano que destacó que deben mejorar defensivamente en los saques de esquina "porque a lo mejor en Italia te perdonan la primera pero mañana y en la Champions te castigan".

El jugador de la Juve habló de la irrupción en el equipo del ex valencianista Joan Cancelo y señaló que "tiene grandes cualidades y ha entrado bien en el equipo, tiene 24 años y tiene que mejorar pero tiene una calidad extraordinaria".

El defensa es uno de los pocos jugadores que han vivido el renacimiento de la Juve y dijo estar "muy orgulloso" de esa trayectoria.

"He visto un poco de todo. He llegado al paraíso tocando el infierno y he vuelto al paraíso", resumió.