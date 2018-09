Casado: el 155 tiene que ser duradero y amplio, para todo lo que haga falta

Madrid, 18 sep (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha ratificado hoy que el artículo 155 de la Constitución debe aplicarse de nuevo ya en Cataluña y que tiene que ser "duradero y amplio" y para todo "lo que haga falta".

Casado, en una entrevista en la COPE, ha lamentado que cuando se aplicó por vez primera el 155 no pudiera ser más extenso porque Ciudadanos pidió que fuera instrumental para convocar elecciones en Cataluña y porque el PSOE no quiso que afectara a la educación o a TV3.

"Ahora hay que poner en marcha el 155 con una amplitud y extensión que sea lo que haga falta", ha insistido el presidente del PP, quien ha defendido que se aplique para que los mossos "dejen de cumplir órdenes ilegales de sus mandos políticos".

También para que no haya adoctrinamiento educativo en las aulas, para evitar la "propaganda" de TV3, para que Cataluña no recupere estructuras de Estado y para que no se malversen los fondos públicos una vez retirado el mecanismo de supervisión financiera.

Casado cree que no se pueden seguir permitiendo "ultrajes" al jefe del Estado, ni la confrontación en la calle entre ciudadanos, ni que el Gobierno no afronte internacionalmente esta situación.

En este contexto ha considerado que Bélgica está "humillando" a España con decisiones de su justicia como la negativa a entregar a las autoridades españolas al rapero Valtònyc.