Allegri y plantilla Juve perdonan brasileño Douglas y piden "no crucificarle"

Valencia, 18 sep (EFE).- Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus, y Giorgi Chiellini, capitán del equipo, no restaron importancia a la expulsión del brasileño Douglas Costa por escupir a un rival en la última jornada de la Liga, pero aseguran que se trató de "apagón" puntual que no se repetirá y pidieron "no crucificarle".

"El domingo vimos un episodio muy desagradable, que nos ha sorprendido a todos y también a él, que es muy tranquilo. Fue inusual. Ha pedido disculpas, pagará con los cuatro partidos que le han impuesto y tendrá la oportunidad de demostrar su juego limpio", dijo el técnico, que aseguró que no lo descartará para el encuentro de este miércoles en Mestalla ante el Valencia.

"Valoraré si tiene que estar en el once o en banquillo pero será una elección técnica. Lo siento porque no ha sido un ejemplo bonito para los niños pero el primer decepcionado ha sido él", señaló.

El técnico dijo que se está entrenado bien y que tuvo "un apagón que le puede pasar a cualquiera". "Ha pedido disculpas, le han caído cuatro partidos que no recurriremos como club y podrá jugar algo en Champions porque si no será un mes y medio de parón", añadió.

"Hemos sufrido un daño como equipo y él ha sufrido un choque porque no es su actitud general", dijo. Douglas fue expulsado tras escupir a Federico Di Francesco, del Sassuolo.

Chiellini dijo que no ha hablado con él "como capitán" pero que como plantilla están "cerca de él". "Es un chico que en este año siempre se ha portado bien, sabe que se ha equivocado, ha pedido disculpas y va a pagar lo que toca, pero no hay que crucificarle", señaló.

"Todos nos hemos equivocado alguna vez, no va a volver a pasar. Espero que nos pueda ayudar este mes en la Champions y cuando acabe octubre en la Liga. Creo que se le ha ido un poco la cabeza, pero se ha hablado demasiado y no se debe ir más allá", sentenció.