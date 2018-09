Simeone no percibe pesimismo

Madrid, 17 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este lunes que no percibe ninguna corriente pesimista, remarcó que ve "cosas positivas" y otras "para mejorar" e insistió en el "partido a partido" en el estreno en la Liga de Campeones, con un "montón por competir" hasta la final en el Wanda Metropolitano.

Entre el peor inicio de la Liga del conjunto rojiblanco en toda la era del técnico argentino en su banquillo, aparece la máxima competición continental, el único título que le falta al Atlético de Madrid y la única competición que aún se le resiste a Simeone al frente del equipo, con dos finales perdidas en 2014 y 2016.

"Yo no la percibo (la corriente pesimista). Yo veo cosas positivas, cosas para mejorar, un equipo que tiene futbolistas que se tienen que integrar y veo siempre cosas positivas de cara a lo que va a venir. Está claro que hemos tenido altibajos en este inicio de temporada, con pasajes de partidos buenos. El otro día con el Eibar hubo bastantes cosas positivas y otras que mejorar", valoró.

"Y, a partir de eso, trabajar. Lo único que conozco en el fútbol es la mejora trabajando. Y nosotros vamos a ir en búsqueda de lo que podamos encontrar para que el equipo crezca", añadió.

Al Atlético le faltó pegada contra el Eibar. Ha marcado tres tantos en sus últimos cuatro encuentros, sólo uno de ellos de la pareja de delanteros formada por Antoine Griezmann y Diego Costa, anotado por el francés frente al Rayo, aunque Simeone insistió en la transcendencia del colectivo, más allá de las individualidades.

"Somos un equipo, como bien la palabra lo dice. Está claro que la potencia de Costa y la calidad y el talento de Antoine hace que seamos diferentes cuando ellos pueden resolver los partidos. Han tenido situaciones, han buscado encontrar sus huecos y en el partido del otro día hubo un crecimiento desde lo físico también", valoró.

"Creo que el conjunto es el que tiene que intentar resolver el partido, ya sea ofensiva o defensivamente. Está claro que tanto Griezmann como Costa son importantísimos para nosotros y aparecerán como siempre en los momentos importantes, como lo hizo Costa con los dos goles al Madrid (en la Supercopa de Europa) o el gol al Arsenal en las semifinales de la Liga Europa, y Griezmann, que apareció con los goles en la final (de la Liga Europa)", continuó.

"Acompañarlos, tener paciencia y sobre todo fortalecer el trabajo de todo el equipo para que los jugadores importantes que tenemos puedan mantener la línea que siempre tuvieron", expresó el técnico, que también fue preguntado por Saúl Ñíguez, autor de dos goles con la selección española en los dos primeros choques con Luis Enrique.

"Siempre creo que las cosas positivas traen mejores estados de ánimo y más fortalezas desde lo anímico. Saúl, más allá de ser joven, no es un chico. Ya viene compitiendo a gran nivel desde hace muchos años y todo lo que le está pasando es consecuencia de su trabajo. Ya vivió la experiencia de no haber podido aportar juego (en el Mundial) porque el entrenador no lo ha tenido en cuenta, pero sí apoyar desde el lugar que tenía que apoyar como compañero del vestuario", repasó Simeone en rueda de prensa en Mónaco.

"Ahora le está tocando la oportunidad de jugar. El fútbol es muy cambiante y se tiene que seguir exigiendo en esta dinámica, porque el fútbol hoy te da una cosa y mañana te quita otra, así que para mantenerlo hay que seguir dándole", añadió el preparador argentino, cuyo equipo tendrá este martes enfrente al Mónaco, un rival que, "más allá de haber sacado resultados más positivos o menos ha mostrado unas formas y un estilo definido, con un juego con muchas posibilidades y variantes ofensivas", según destacó Simeone.

También resaltó al técnico Leonardo Jardim, "un entrenador muy inteligente, que lleva muchos años en el club, que siempre ha tenido que reinventarse porque han cambiado muchas figuras importantes y ha sabido seguir siendo competitivo", y al delantero colombiano Radamel Falcao, al que dirigió en el Atlético y en el River Plate.

Juntos en el equipo rojiblanco lograron una Liga Europa, una Supercopa continental y una Copa del Rey entre 2012 y 2013. "Agregar la Liga que ganamos juntos en Argentina en River cuando él era muy joven. Grandísimos recuerdos sobre todo primero por la persona, un hombre de fútbol", comenzó sus elogios sobre el ariete colombiano.

"Se ha comportado maravillosamente en el vestuario y se ha ido muy bien del Atlético de Madrid. Seguramente que cuando vuelva al Wanda la gente lo recibirá como se merece. Él sabe que lo quiero mucho y sus compañeros que han compartido grandes momentos con él lo mismo", añadió Simeone en la víspera de entrar en juego en la nueva edición de la Liga de Campeones.

Al fondo del torneo, a doce partidos aún de distancia, está la final en el Wanda Metropolitano. "Es lógico que, a partir de que sea en tu casa, de parte del ambiente y del periodismo se generen este tipo de situaciones, pero nosotros sabemos que para llegar a ese lugar queda un montón por competir", apuntó.

"Venimos de una experiencia muy dura del año pasado, de quedar fuera de nuestro grupo, y no tenemos espacio ni posibilidades de pensar más allá del partido con el Mónaco. Si pensamos en el partido a partido, en ir creciendo de acuerdo a lo que nos viene por delante, el camino y el destino te llevará donde te tienen que llevar. Hoy es mucho más de la prensa, que potencia que se va a jugar la final en nuestro estadio. Y a los hinchas les encantaría jugar una final en su casa. Nosotros estamos un poco al margen porque sabemos que para llegar ahí hay que ganar", enfatizó.