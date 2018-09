La inseguridad y la indignación dominan en el frágil alto el fuego de Trípoli

Trípoli/Túnez, 17 sep (EFE).- La inseguridad, el miedo y la indignación se han extendido entre la población de Trípoli, que comienza a demandar el fin del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) sostenido por la ONU en medio de un alto el fuego cada vez más frágil.

Desde el domingo, decenas de personas se concentran en la plaza de Argelia, en el centro de la capital, para exigir el cese del Ejecutivo que encabeza Fayaz al Serraj, que en los dos años que lleva en el poder ha sido incapaz de mejorar las infraestructuras y la economía en la capital.

Los combates que a principios de septiembre segaron la vida de 71 personas -los peores desde el inicio de la guerra civil en 2014- han dejado en evidencia, además, que tampoco controla a las decenas de milicias que se reparten la ciudad.

"La crisis social y política ha empeorado aún más desde que llegó Al Serraj al poder. Eso es lo que exigimos aquí, su dimisión", dijo a Efe uno de los manifestantes.

En la misma línea se pronuncia Ahmed S., un empresario libio que optó la semana pasada por volver a su exilio voluntario en Túnez a causa del cruento enfrentamiento entre las distintas milicias y el intento de asalto de la sede de la Compañía Nacional de Petróleo, que reivindicó la rama libia del grupo yihadista Estado Islámico.

"En Trípoli no se puede vivir ni hacer negocios. Menos convocar unas elecciones. No hay electricidad ni seguridad, faltan productos en los mercados. No hay agua. Está todo lleno de puestos de control de diferentes milicias. No sabes en quién confiar", explicó a Efe en el país vecino.

La seguridad, ya endeble desde 2014, se agravó el pasado 27 de agosto después de que la Séptima Brigada y la Brigada de Tarhouna se enfrentaran en el sur de la capital con las milicias que controlan los ministerios de Interior y Defensa, dependientes del GNA.

A los combates, librados en torno al antiguo aeropuerto de la capital, se sumaron después milicias llegadas desde la vecina ciudad-estado de Misrata y de Zintan, una urbe favorable al mariscal Jalifa Hafter, el hombre fuerte del este del país.

Los enfrentamientos concluyeron el pasado 5 de septiembre después de que la Misión de la ONU para Libia (UNSMIL), que trata de convocar unas elecciones para acabar con la división en el país, lograra sentar a una misma mesa a todas las milicias y forjar un alto el fuego que ahora pende de un hilo.

Uno de los puntos más destacados de ese acuerdo fue la formación de un nuevo consejo militar, integrado por representantes de todas las milicias y encargado de garantizar la paz y la seguridad en la capital.

El consejo supervisará, además, la acción de una nueva fuerza conjunta integrada por las milicias bajo el mando militar del jefe de la región oeste de Trípoli y de uno de los generales de la alianza Buyan al Marsus, que en 2016 lideró la ofensiva contra el Estado Islámico en la ciudad de Sirte.

"La seguridad en la capital constituye una línea roja que no se puede cruzar", advirtió Al Serraj anoche durante una reunión con los alcaldes de las distintas poblaciones del extrarradio de Trípoli y responsables de distritos.

El presidente del GNA insistió, igualmente, en que cualquier violación del acuerdo de alto el fuego "será respondida con firmeza" y anunció que "esta semana se pondrán en marcha medidas operativas para iniciar grandes reformas económicas".

Casi al mismo tiempo, diversos líderes tribales, algunos de ellos favorables al mariscal Hafter, se reunieron en Tarhuna, a 80 kilómetros al sureste de Trípoli, donde solicitaron al GNA que deslegitime y desarme a las milicias.

El propio Hafter advirtió la semana pasada de que, si las milicias proseguían en Trípoli, no descartaba lanzar una ofensiva contra la capital.

Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los diferentes grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.

En la actualidad tiene dos gobiernos, uno en Trípoli, apoyado por la mayor parte de la comunidad internacional, y otro en Bengasi (este), bajo la tutela de Hafter, ninguno de los cuales disfruta de legitimidad democrática.

A ellos se une el poder independiente que ejercen en sus respectivas regiones las milicias de las ciudades de Misrata, principal puerto comercial del país, y Zintan, en el oeste, y las tribus Tuareg y Tebu en el sur.

La división ha sido aprovechada por los grupos yihadistas para asentarse en el país y por las mafias dedicadas al contrabando de armas, combustible, personas y alimentos para apropiarse de la economía nacional.