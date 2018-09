La Fiscalía anuncia que apelará la decisión del juez belga sobre Valtònyc

Gante , 17 sep .- La Fiscalía belga ha anunciado que apelará la decisión del juez de primera instancia sobre Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, que rechazó hoy entregar a España al rapero, condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de prisión, confirmaron a Efe fuentes del tribunal.

Tras la resolución del juez, la Fiscalía contaba con 24 horas para anunciar si recurriría esta decisión ante el tribunal de apelación de Gante, segunda de las tres instancias a las que puede elevarse el caso, que podría pasar incluso al Tribunal Supremo.

La Fiscalía tiene quince días para presentar sus alegaciones ante el tribunal, que fijará entonces la fecha para una nueva vista.

El juez de primera instancia rechazó extraditar al rapero ante una falta de equivalencia en Bélgica de los delitos por los que está condenado en España, enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas, con una pena de tres años y medio de cárcel.

Valtònyc puede así quedarse a vivir en Bélgica y, de confirmarse el rechazo de su extradición, tendrá que esperar a que su caso prescriba -en cinco años- o se revise en España, en el caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que sus abogados van a llevar la sentencia española, opte por respaldar su defensa.

Según explicó a Efe el abogado Paul Bekaert, el Derecho belga no contempla penas por apología del terrorismo, tampoco los insultos a la corona, y las amenazas "están penadas si son por escrito, pero no verbales", por lo que "no existe doble incriminación en ningún caso".

En España sigue aplicándose la orden nacional de arresto cursada por la Audiencia Nacional, si bien el joven, de 24 años, puede ahora residir con normalidad en Bélgica, y sus abogados no le recomiendan que salga del país dado que podría ponerse en marcha una nueva euroorden.

Tras la decisión judicial de hoy, el portavoz popular en el Parlamento Europeo (PE), Esteban González Pons, dijo que, "Bélgica no puede convertirse en un santuario para los huidos de la Justicia española".

"Partiendo del respeto a las decisiones judiciales, es urgente hacer una reflexión y actualizar mecanismos existentes en la Unión Europea (UE) como la euroorden que faciliten la entrega entre países miembros de presuntos delincuentes buscados por delitos graves" dijo Pons, también vicepresidente del PPE en la Eurocámara.

Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida (IU), Marina Albiol, publicó hoy en su cuenta de Twitter, que la respuesta del juez belga pone en "evidencia de nuevo la desmesura y el servilismo de la Justicia española" y añadió que el siguiente paso será el Tribunal de Estrasburgo.