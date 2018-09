Expertos advierten en demoras en obras de mantenimiento de infraestructuras

Madrid, 17 sep (EFECOM).- La Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón (Arpho) ha advertido hoy de que la caída de los presupuestos públicos ha provocado que las obras necesarias para conservar en buen estado las infraestructuras se demoren años, lo que supone que los costes se multipliquen.

En rueda de prensa, el presidente de Arpho, Luis Ortega, ha subrayado, no obstante, que estas demoras no suponen un riesgo para la ciudadanía y ha recordado que el "hormigón" no es eterno y necesita de trabajos para mantenerlo para garantizar su seguridad.

Ha explicado que el número y periodicidad de las inspecciones y auditorías a las que se someten las infraestructuras de España es correcto, aunque siempre podría mejorarse para minimizar riesgos, y ha señalado que el problema estriba en que las obras que se proyectan tras una inspección se demoran durante años por la caída de los presupuestos.

Así, ante la escasez de recursos sólo se acometen las obras urgentes, mientras que el resto se demora durante años elevando considerablemente su coste, puesto que cuanto más tiempo pasa más trabajos se necesitan para mantener una infraestructura en buen estado.