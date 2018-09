Eliud Kipchoge: "Supe que podía hacer el récord después de los 30 kilómetros"

Madrid, 17 sep (EFE).- El keniano Eliud Kipchoge, que batió este domingo el récord del mundo de maratón en Berlín tras completar la prueba en 2h01:39, aseguró que sabía que podía lograrlo "después de los 30 kilómetros".

"He ido solo los últimos 17 kilómetros, pero no he pensado en ningún momento en el hecho de que iba solo. Simplemente pensaba que tenía que mantener ese ritmo hasta el último kilómetro. Estaba seguro de que sería capaz de establecer un nuevo récord después de los 30 kilómetros", dijo en una entrevista difundida por Nike.

La gesta de Kipchoge hace pensar en que es posible bajar de las dos horas en un maratón y el keniano lo ve factible: "Superar esa barrera no es ninguna ciencia, simplemente tienes que creer en ello, necesitas un gran equipo que crea en ello y en ti, necesitas las zapatillas perfectas y necesitas ser más fuerte que cualquier otro atleta".

"Creo que ningún ser humano tiene límites. Todo es posible y los récords están para batirlos", prosiguió.

El atleta declaró que cumplió uno de sus sueños: "Esperaba batir un récord mundial, pero no me esperaba el tiempo de 2:01. Solo esperaba poder ser capaz de correr en menos de 2:02:57".