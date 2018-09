Eixo Atlántico pide unir aeropuerto de Oporto con línea férrea Coruña-Lisboa

Lisboa, 17 sep (EFE).- La entidad hispanolusa "Eixo Atlántico", formada por ayuntamientos españoles de Galicia y del norte de Portugal, pidió hoy al ministro de Infraestructuras de este país, Pedro Marques, una conexión directa entre el aeropuerto de Oporto y el corredor ferroviario que va desde La Coruña a Lisboa.

El secretario general del "Eixo Atlántico", Xoán Vázquez Mao, explicó a Efe que durante su reunión de hoy con el ministro en Lisboa solicitaron que el tren procedente de Galicia, que ya pasa por Oporto, pueda llegar directamente hasta el aeropuerto Sá Carneiro de la ciudad.

La propuesta mejoraría las comunicaciones entre los aeropuertos gallegos de Santiago de Compostela, Vigo, La Coruña y Oporto.

El secretario general del Eixo Atlántico recordó que la línea férrea entre Lisboa y La Coruña estará electrificada -podrán circular por ella los Alvia españoles o los trenes Alfa Pendular portugueses- en mayo de 2020.

En diciembre de este año concluirán las obras de electrificación entre Nine y Viana do Castelo (Portugal) y en mayo de 2020 terminará la electrificación del tramo que une Viana do Castelo y la frontera de Valença do Minho.

Desde ahí, ya en España, y hasta Vigo, restarían 8 kilómetros que prevé electrificar el Gobierno español desde Tui hasta Guillarei.

En este sentido, el Eixo Atlántico mostró su interés en que el Gobierno de Portugal inste a España a invertir alrededor de 400 millones de euros en la electrificación del tramo conocido como Salida Sur de Vigo para unirlo a Tui, ya que se ganaría un cuarto de hora de tiempo en viaje.

Según el funcionario, Pedro Marques coincidió con la importancia del proyecto y se comprometió a conversar con el Gobierno español.

Eixo Atlántico pidió además al ministro un estudio de viabilidad sobre la conexión ferroviaria entre Brangança (ciudad del norte portugués situada junto a la frontera española de Zamora) y Oporto.

También abordaron la importancia de enlazar la ciudad española de Sanabria (Zamora) y Bragança, con una carretera de 20 kilómetros a cada lado de la frontera que permitiría a los vecinos de la región lusa de Tras-os-Montes (200.000 personas) acceder al Tren de Alta Velocidad que pasa por la provincia de Zamora.

La vicepresidenta del Eixo Atlántico y alcaldesa de la ciudad portuguesa de Matosinhos, Luísa Salgueiro, aseguró tras la reunión que el ministro afirmó que las inversiones en curso tanto en la línea del Norte como del Minho reforzarán en poco tiempo las relaciones económicas entre Portugal y Galicia.