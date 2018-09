Coutinho: "Es difícil de explicar por qué Messi no ha ganado más Champions"

Sant Joan Despí , 17 sep .- El jugador del Barcelona Philippe Coutinho afirmó que es "difícil de explicar" por qué su compañero Lionel Messi -"el mejor jugador del mundo y de la historia", dijo- solo ha ganado una Liga de Campeones en las últimas cinco ediciones.

En la rueda de prensa previa al debut europeo contra el PSV Eindhoven, el jugador brasileño, que el año pasado no pudo jugar la máxima competición europea con la camiseta del Barcelona, admitió estar "ansioso" por disputarla.

La última vez que el Barcelona levantó la 'orejona' fue en 2015. Desde entonces, el club azulgrana no ha sido capaz de pasar de los cuartos de final.

En este sentido, Coutinho admitió que los jugadores del primer equipo afronta la presente edición con mucha ilusión: "Las ganas de ganar esta competición siempre son muy altas, por los equipos que participan y por la grandeza del torneo. Hace tiempo que el Barça no gana y este año tenemos muchas ganas hacerlo".

Unas ganas que ya evidenció Lionel Messi en su discurso en el Trofeo Joan Gamper. Para Coutinho es extraño que con el capitán azulgrana en la plantilla, el Barcelona no haya ganado más Champions en el último lustro.

"(Messi) Es el mejor jugador del mundo y de la historia. Es difícil de explicar esto (por qué solo ha ganado una de las últimas cinco Champions). Tenemos ganas de ganar grandes cosas y la Champions es una de ellas", resaltó.

No obstante, Coutinho prefirió eludir el papel de favorito, más aún en un grupo "muy difícil" en el que el Barcelona se verá las caras con el PSV, el Tottenham y el Inter de Milán.

"Esto del favoritismo se queda para la prensa. Sabemos que somos once contra once y tenemos un grupo muy difícil, que se va a decidir por detalles. Tendremos que estar atentos para no ser sorprendidos, por lo que el favoritismo lo dejamos fuera del campo y pensamos en ganar", añadió.

Sobre su papel en el equipo después del adiós de Andrés Iniesta, Coutinho señaló que es "un gran elogio ser comparado con un genio", aunque puntualizó que "prefiero ser yo mismo".

"No me importa mucho mi posición en el campo. Intento trabajar para aprender y ayudar, aunque me siento más cómodo cuando estoy en la izquierda, pero me intento adaptar en todas las posiciones que el entrenador tiene en mente", zanjó el brasileño, quien resaltó que para "acercarme a Andrés Iniesta debo mejorar en todos los aspectos". EFE