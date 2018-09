Comisión ONU pide renovar mandato para seguir investigando abusos en Burundi

Ginebra, 17 sep (EFE).- La Comisión de investigación de las atrocidades cometidas en Burundi solicitó hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que la estableció, que renueve su mandato para poder seguir documentando los abusos cometidos en el país.

La comisión presentó hoy en sesión ordinaria ante el Consejo su último informe, en el que se muestra el contexto de terror llevado a cabo por el partido en el poder y la total impunidad ante los crímenes que se comenten en el pequeño país africano.

"En vista del contexto que ha prevalecido durante 2017 y 2018, caracterizado por la persistencia de violaciones graves de derechos humanos, la Comisión tiene motivos razonables para creer que se siguen cometiendo crímenes contra la Humanidad en Burundi", señala el documento.

"El número de violaciones constatadas en varias provincias del país desde 2017 y la pluralidad de víctimas y autores demuestran la persistencia de un ataque generalizado contra la población civil", añade.

En la presentación de hoy, la comisión recordó que Burundi dejó de colaborar con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2016 y los mecanismos de verificación de la ONU, además de destacar el limitado despliegue de los observadores de la Unión Africana y que no se permite la entrada a un grupo de expertos enviados por el Consejo.

Por todo ello, la comisión llegó a la conclusión de que "no existe un mecanismo internacional e independiente que investigue las violaciones a los derechos humanos" y pidió que se renueve su mandato, que expira a finales de septiembre, por un año más.

Eso a pesar de que recientemente el Gobierno burundés declaró a los tres miembros de la comisión "persona non grata" y que el consejero principal de la presidencia del país para cuestiones de comunicación, Willy Nyamitwe, rechazó el informe y acusó a sus autores de tener supuestas motivaciones políticas y de seguir un plan de la Unión Europea para desestabilizar el país.

"Es un informe difamatorio y mentiroso, que silencia los crímenes cometidos por individuos que están en Europa y viven mantenidos con los impuestos de la gente a pesar de existir mandatos arresto internacional en su contra", dijo.

En respuesta a estas acusaciones, el presidente de la comisión, Doudou Diène, recordó hoy en rueda de prensa que no serán los primeros investigadores declarados "persona non grata" por autoridades burundesas y añadió, además, que las degradaciones y amenazas no impedirán a los expertos hacer su trabajo.

Respecto a la amenaza burundesa de retirarse del Consejo, del que es uno de sus 47 estados miembros, Françoise Hampson, otra integrante de la comisión, dijo que de todas maneras el mandato de Burundi termina en diciembre y apostilló que el mandatario de ese país, "Pierre Nkurunziza debe ser el único estadista en el mundo que emula a(l presidente de EEUU, Donald) Trump".

EEUU se retiró del Consejo en junio pasado.

Respecto al anuncio de que Nkurunziza no se presentará a un cuarto mandato presidencial a pesar de haber reformado la Constitución y haber provocado un baño de sangre a causa de ello, la tercera miembro de la comisión, Lucy Asuagbor, indicó que el mandatario "merece el beneficio de la duda", pero demostró su escepticismo al respecto.

El jefe del Estado accedió al poder en 2005 tras el final de la guerra civil, y en 2015 optó a un tercer mandato prohibido por la anterior Carta Magna, lo que desató una ola de protestas seguida de represión gubernamental en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad, según la ONU.

La comisión especifica que durante los últimos 18 meses no se han podido constatar ejecuciones sumarias a gran escala como en 2015 pero sí que se registraron ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, y violaciones a las libertades públicas.