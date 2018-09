Colom: "Al final me ha tocado jugármela y ha salido bien"

Madrid, 17 sep (EFE).- Quino Colom, base de la selección española, comentó la última canasta del partido, después de un fallo suyo, y afirmó que le había "tocado" jugársela y que "salió bien".

"Tampoco tuve mucho tiempo para analizar cuál era la mejor opción. Venía de una perdida muy tonta y absurda, pero hay que olvidarse de los errores y me ha tocado jugármela y ha salido bien. He tenido la suerte de cara. Y me alegro porque la victoria es muy importante para nosotros", dijo Colom.

"El equipo jugó bien al principio, corriendo y anotando. En la segunda parte mantuvimos la distancia hasta que el en ultimo cuarto se fue acortando y hubo algo de nervios. Al final se consiguió la victoria que es lo más importante", añadió el base.

El jugador reconoció que este tipo de entradas las ha practicado desde siempre con su padre.

"Este tipo de entradas me las enseñaba mi padre, que también era jugador de baloncesto, y lo he entrenado bastante con esos efectos de balón", comentó.

Sobre sus opciones de jugar el Mundial, si España se clasifica, reconoció: "Todos sabemos el nivel de la selección y de los bases que tenemos. Son un espectáculo y dan recitales cada semana. Es muy difícil entrar en esta selección. Yo sólo puedo hacer mi trabajo. Hay mucho nivel en todos los puestos".