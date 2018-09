Casado: Ya no hay margen para la negociación con Cataluña

Madrid, 17 sep (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que ya no ve margen para seguir negociando con Cataluña: "Me temo que no, creo que ya no hay margen", ha subrayado al insistir en pedir la aplicación del 155.

A su juicio, "no hay nada" que se pueda conceder a Cataluña en materia de competencias porque el pacto fiscal, en su opinión, es imposible ya que "rompería" la caja común y además "ya no hay capacidad para negociar con alguien que lo que quiere es la destrucción del Estado".

Y sobre todo, ha insistido, el Gobierno separatista "ha engañado dos veces", y no se puede esperar a que haya una tercera amenaza o a que el Parlament, cerrado, apruebe una ley.

Por tanto, cree que el Gobierno tiene que hacer cumplir la ley y la convivencia en Cataluña mientras no se desmonten las estructuras de Estado, las embajadas, la propaganda y el adoctrinamiento educativo.

Unas afirmaciones que ha hecho durante un debate organizado por La Razón, donde ha aprovechado para cargar contra el Ejecutivo por tolerar la "humillación" en el ámbito internacional, refiriéndose no solo a la situación de Carles Puigdemont sino también a la negativa hoy de la justicia belga a entregar a España al rapero Valtònyc.

Bélgica, ha afirmado el líder del PP, se está convirtiendo "en una especie de tribunal de tercera instancia para la jurisdicción española", recalcando que no entiende cómo hoy, tras la decisión sobre Valtònyc, con una sentencia firme por enaltecimiento del terrorismo, el Ejecutivo no ha viajado inmediatamente a Bruselas o ha llamado a consultas al embajador.

En este sentido, se ha preguntado qué sentido tiene la euroorden y la Europa sin fronteras "si no te devuelven un delincuente" o un tribunal alemán "enmienda la plana" a una euroorden del Supremo.

"El Gobierno está desaparecido. Esto en nuestra época no nos pasaba porque a España se le respetaba" y si eso no ocurría, ha asegurado, "se iba donde hiciera falta" para asegurar la integridad jurisdiccional española.