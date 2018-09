Carreño: "Vinicius era un chico excepcional, imposible no quererlo"

Madrid, 17 sep (EFE).- Carlos Carreño, el técnico que fichó para el CV Teruel al brasileño Vinicius Noronha cuyo cadáver fue encontrado este lunes en su domicilio, comentó a Efe que el líbero "era un chico excepcional, imposible no quererlo".

Carreño, que actualmente dirige al Chenois de la Liga suiza, recibió la noticia del fallecimiento de Vinicus esta misma mañana. "Sobre las diez menos cuarto me llamó gente de Teruel. ¡Todavía no me lo creo!. Me comentaron que el autobús en el que ya estaban sus compañeros tenía prevista la salida a las nueve. Como no aparecía, fueron a buscarle, y se lo encontraron muerto", relató.

El técnico almeriense rememoró que, en verano de 2014, recién llegado al equipo turolense, "andaba buscando jugadores completos". "Me habían ofrecido jugadores con mucha más experiencia y quizás más completos, pero cuando vi a Vinicius en un vídeo me gustó su desplazamiento de piernas y la intensidad con la que jugaba. ¡Se quería comer el mundo!".

Carreño pidió más vídeos e informes del jugador y tomó la decisión de ficharle "porque era muy activo en defensa y técnicamente" le gustaba mucho.

"Le cogí un cariño especial y he seguido en contacto con él (Carreño fue destituido en marzo de 2016). Vinicius procedía de una familia bastante humilde y quería probar en Europa porque no había jugado en equipos de primer nivel en Brasil. Llegó con un sueldo normalito pero fue mejorando y estaba supercontento. Sabía lo mucho que había dejado en su país y que le merecía la pena luchar", comentó.

Carreño, que reconoció sentirse muy afectado por la noticia, alabó el carácter de Vinicus. "Era un chico fantástico, supersimpático y superreligioso, un excelente compañero. Su lema era 'trabajar, trabajar y trabajar'....Le encantaba entrenar..se desvivía por mejorar", añadió.

Vinicius Noronha, de 26 años y elegido mejor líbero de la Superliga la pasada campaña, estaba citado esta mañana junto al resto de la plantilla para desplazarse a la localidad turolense de Alcañiz, donde iba a disputar el primer partido de pretemporada contra el conjunto castellonense del L'Illa Grau.

La autopsia se realizará mañana en el Hospital San José de esta ciudad, según han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.