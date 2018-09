Berrocal: "No sería una decepción no clasificarse fase de grupos de Europa"

Madrid, 17 sep (EFE).- Joseph Maria Berrocal, entrenador del Movistar Estudiantes, señaló que no clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones no "sería una decepción".

"No quiero pensar en eso, prefiero pensar en el día a día, la decepción sería no prepararse lo mejor posible, no hacer lo máximo posible", dijo el catalán durante la presentación oficial del equipo en el plató del programa Late Motiv.

Movistar Estudiantes jugará la fase previa de la Liga de Campeones contra el Norrköping Dolphins, con un primer partido ese jueves en Suecia y, la vuelta, el 22 en Torrejón.

El catalán, quien afronta su primera temporada al frente del equipo estudiantil, tampoco considera que el equipo tuviera presión para este partido.

"Nuestro compromiso es hacer lo mejor que podamos y, como entrenador, no solo valorar por los resultado, sino por cómo has trabajado", explicó.

Para el duelo ante el Norrköping Dolphins, Berrocal destacó que el equipo hizo una pretemporada de cinco semanas, donde ha habido "cosas buenas y cosas por mejorar".

"Ahora empieza lo bueno, lo difícil , la realidad la competición, lo que te marca ganar perder; y pienso que el equipo llega preparado", afirmó Berrocal.

Por su parte, el capitán del Movistar Estudiantes, Edgar Vicedo, también señaló que no tienen presión por el duelo ante el Norrköping Dolphins de Suecia el próximo jueves, sino que tienen "ganas" por demostrar que deben estar ahí.

"El principal objetivo ahora mismo es la primera ronda, no me gusta mirar más allá de aquello que no se puede alcanzar ahora mismo. Es una temporada muy larga, creo que se puede ir viendo objetivos a corto plazo", dijo.

Además el alero, de 2,03 metros, resaltó que deberán controlar las "ansias" si es que quieren hacer buenos partidos contra el equipo de Estocolmo.

"Son dos partidos, entonces con calma hay que jugar largo, hacer nuestro juego y luchar por la victoria. La pretemporada ha sido un gran trabajo en estas cinco semanas hemos tenido una serie de partidos para ver cómo estábamos y creo que el trabajo ha sido bastante positivo", señaló.

Para esta temporada Vicedo fue nombrado como capitán del equipo, por lo que el alero dijo sentirse "orgulloso".

"Yo lo veo como un reto, al final llevo cinco años aquí y no me esperaba para nada ser capitán tan pronto; si me lo decían hace cuatro años no me lo creo", destacó Vicedo.