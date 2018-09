Agredido un jugador de un equipo extremeño de fútbol por un espectador

Mérida, 17 sep (EFE).- El Racing Valverdeño, club extremeño del Grupo XIV de la Tercera División, presentará este martes una denuncia en la Guardia Civil, a raíz de la agresión que sufrió este pasado domingo uno de sus jugadores por parte de un espectador, una vez que había concluido el partido disputado frente al CD Valdecalzada.

El jugador agredido, José Mari, que ya ha recibido el alta médica, fue agredido en un pómulo, lo que lo dejó inconsciente y le obligó a su traslado hasta un centro hospitalario donde estuvo en observación durante varias horas, según ha relatado a EFE el presidente del Racing Valverdeño, Pedro Manuel Moreno.

Los hechos sucedieron al concluir el partido entre ambos equipos, disputado en el campo del CD Valdecalzada, con un empate a dos goles y en el que José Mari marcó los dos tantos de su equipo, el último merced a una falta directa escasos minutos antes de que concluyera el encuentro.

Tras pitar el colegiado el final del partido y cuando el equipo visitante celebraba el empate logrado, un hombre que estaba entre el público entró al campo, se aproximó a Jose Mari y le propinó un puñetazo que hizo caer al jugador. Aunque éste se levantó y dio unos pasos, se desplomó inconsciente sobre el campo.

"Sabemos quién es el agresor, hay imágenes de la agresión y mañana presentaremos la denuncia para que, oficialmente, sea identificado por la Guardia Civil", ha dicho Moreno, quien ha tildado de "vergonzoso" lo ocurrido.

"En mis 15 años de presidente de este club modesto no había visto una cosa así y, desde luego, espero que sea la última", ha dicho a EFE Moreno, quien ha calificado al agresor de "cobarde".

A su juicio, "hay que saber ganar, pero también perder", pues sólo así podremos educar a las generaciones más jóvenes. "No es admisible que chavales de corta edad vean violencia" en un campo de fútbol, ha agregado.

Asimismo, ha lamentado "la pasividad" de la Federación Extremeña de Fútbol ante este caso, "que no ha llamado al jugador" ni al club. "He sido yo el que he llamado a la Federación para informar, pero me dijeron que me devolverían la llamada" para saber más de lo ocurrido... y hasta ahora", ha criticado.

Quien sí se ha puesto en contacto con el Racing Valverdeño es la directiva del CD Valdecalzada, que se ha interesado por el estado de salud del jugador y para repudiar lo sucedido. "Le he pedido a su presidente que este aficionado no entre en su estadio", ha dicho Moreno.

Precisamente, la directiva del CD Valdecalzada ha emitido un comunicado oficial en el que lamenta los hechos acaecidos y se pone a disposición del Racing de Valverde, del jugador Jose Mari y de la Federación Extremeña de Fútbol "para lo que necesiten".

"Estamos en contra de toda violencia deportiva y extradeportiva", reza el comunicado.